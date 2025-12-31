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Penata Rambut Serbaguna

HP4680/01

Wujudkan rambut impian Anda

Inilah dunia gadis. Penata rambut serbaguna Girl Glam memiliki lima sambungan penata rambut sehingga Anda dapat berganti gaya sesering mungkin sesuka hati. Penata rambut sempurna bagi gadis cantik yang ingin menampilkan gaya khasnya.

Lihat semua manfaat

Girl Glam

Wujudkan rambut impian Anda

  • 5 perlengkapan

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

Sambungan catok pelurus untuk menciptakan rambut licin yang indah

Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.

Catok gerigi untuk menambah tekstur rambut

Catok gerigi untuk menambah tekstur rambut

Sambungan ini membuat rambut Anda memiliki tekstur yang trendi.

Spesifikasi Teknis

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