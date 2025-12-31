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Dihentikan
HP4680/01
Wujudkan rambut impian Anda
Inilah dunia gadis. Penata rambut serbaguna Girl Glam memiliki lima sambungan penata rambut sehingga Anda dapat berganti gaya sesering mungkin sesuka hati. Penata rambut sempurna bagi gadis cantik yang ingin menampilkan gaya khasnya.
5 perlengkapan
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.
Sambungan ini membuat rambut Anda memiliki tekstur yang trendi.
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