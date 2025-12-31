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Dihentikan
HP4686/22
Meluruskan rambut belum pernah semudah ini
Tata rambut Anda dengan pelurus rambut SalonStyle & Control. Pelat Keramik Tourmaline mutakhir, dipadukan dengan suhu penataan rambut profesional 230º C membuat Anda dapat menciptakan gaya rambut lurus yang berkilau indah.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Setelan panas yang bisa disesuaikan memungkinkan Anda mengubah suhu penataan dengan mudah dan cepat dari rendah ke tinggi. Anda juga dapat memilih suhu yang tepat untuk jenis rambut dan kebutuhan tertentu, sehingga hasil penataan yang lembut seperti yang Anda inginkan selalu bisa didapat.
Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.
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