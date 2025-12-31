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Pelurus rambut

HP4686/22

Meluruskan rambut belum pernah semudah ini

Tata rambut Anda dengan pelurus rambut SalonStyle & Control. Pelat Keramik Tourmaline mutakhir, dipadukan dengan suhu penataan rambut profesional 230º C membuat Anda dapat menciptakan gaya rambut lurus yang berkilau indah.

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Pelurus rambut SalonStyle & Control

Meluruskan rambut belum pernah semudah ini

Kabel putar agar tidak kusut

Kabel putar agar tidak kusut

Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

Setelan panas yang bisa disesuaikan yang memberikan hasil lembut untuk semua jenis rambut

Setelan panas yang bisa disesuaikan memungkinkan Anda mengubah suhu penataan dengan mudah dan cepat dari rendah ke tinggi. Anda juga dapat memilih suhu yang tepat untuk jenis rambut dan kebutuhan tertentu, sehingga hasil penataan yang lembut seperti yang Anda inginkan selalu bisa didapat.

Mati otomatis setelah 60 menit

Mati otomatis setelah 60 menit

Beberapa pelurus dan pengeriting rambut sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.

Spesifikasi Teknis

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