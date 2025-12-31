Setelan panas yang bisa disesuaikan yang memberikan hasil lembut untuk semua jenis rambut

Setelan panas yang bisa disesuaikan memungkinkan Anda mengubah suhu penataan dengan mudah dan cepat dari rendah ke tinggi. Anda juga dapat memilih suhu yang tepat untuk jenis rambut dan kebutuhan tertentu, sehingga hasil penataan yang lembut seperti yang Anda inginkan selalu bisa didapat.