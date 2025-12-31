2 year warranty
Dihentikan
HP4696/01
Penataan kreatif, perawatan konstan
Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 8 in 1 memiliki delapan alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
Lindungi dan simpan pelurus rambut Anda dengan trendi menggunakan kantung penyimpanan mewah. Kantung disertakan dalam paket.
Gunakan jepitan rambut untuk membagi rambut menjadi beberapa bagian, ini akan membantu Anda menata rambut dengan mudah.
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