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Dihentikan

SalonMultistylistPenata Rambut Serbaguna

HP4696/10

Penataan kreatif, perawatan konstan

Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 8 in 1 memiliki delapan alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.

Lihat semua manfaat

SalonSuper Stylist

Penataan kreatif, perawatan konstan

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

Sambungan catok pelurus untuk menciptakan rambut licin yang indah

Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.

Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

Sambungan ini bisa dipasang dengan mudah pada penjepit untuk menciptakan volume tambahan dan penataan rambut berombak yang indah.

Spesifikasi Teknis

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