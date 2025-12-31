2 year warranty
Dihentikan
HP4696/10
Penataan kreatif, perawatan konstan
Ingin menghitung cara untuk mendapatkan gaya yang luar biasa? SalonMultistylist 8 in 1 memiliki delapan alat tambahan keramik yang serbaguna. Sempurna untuk menata semua gaya yang Anda inginkan…dan banyak lagi.
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.
Sambungan ini bisa dipasang dengan mudah pada penjepit untuk menciptakan volume tambahan dan penataan rambut berombak yang indah.
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