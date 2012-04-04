2 year warranty
Dihentikan
Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan
SalonSuper Stylist memberi Anda fleksibilitas untuk menciptakan gaya rambut terkini untuk setiap acara.
SalonSuper Stylist
Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan bisa diwujudkan dengan alat penata rambut yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!
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Lapisan keramik memiliki bahan anti-lengket terhadap rambut Anda dan mendistribusikan panas dengan merata.
3.8
dari 5
15
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Joashelle_FaithRatnakumar
04/04/2012
Singapore
I really love this product. It's really easy to use and has so many variations. It's really a wonderful product!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler
Lee_FongCheng
19/01/2012
Singapore
Simply great
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler
CHERRYL_FBUEBOS
11/12/2011
Singapore
My daughter loves it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler