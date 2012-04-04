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Dihentikan

Penata Rambut Serbaguna

HP4698/22

3.8

| (15) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

SalonSuper Stylist memberi Anda fleksibilitas untuk menciptakan gaya rambut terkini untuk setiap acara.

Lihat semua manfaat

Gaya Anda bersama SalonSuper Stylist

Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

  • SalonSuper Stylist

13 buat perangkat heatstyler untuk keragaman tanpa batas dalam menata rambut

13 buat perangkat heatstyler untuk keragaman tanpa batas dalam menata rambut

Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan bisa diwujudkan dengan alat penata rambut yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!

5 gaya penataan: lurus, ikal besar, keriting spiral, keriting papan, dan berombak

5 gaya penataan: lurus, ikal besar, keriting spiral, keriting papan, dan berombak

.

Lapisan keramik menyalurkan panas yang merata dan tidak lengket

Lapisan keramik menyalurkan panas yang merata dan tidak lengket

Lapisan keramik memiliki bahan anti-lengket terhadap rambut Anda dan mendistribusikan panas dengan merata.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.8

dari 5

15

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

04/04/2012

Singapore

Singapore

I really love this product. It's really easy to use and has so many variations. It's really a wonderful product!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

19/01/2012

Singapore

Singapore

Simply great

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

11/12/2011

Singapore

Singapore

My daughter loves it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4698/22 Multi-Styler

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