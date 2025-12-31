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SalonDry TravelPengering rambut saat bepergian

HP4829/00

Hasil profesional di mana saja

Pengering rambut SalonDry Travel 2000 W menyediakan segala yang Anda perlukan untuk mendapatkan hasil profesional di mana saja.

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Pengering Rambut SalonDry Travel

Hasil profesional di mana saja

  • 2.000 W

  • Dapat dilipat

  • Voltase ganda

Profesional 2000 W untuk hasil salon yang sempurna

Profesional 2000 W untuk hasil salon yang sempurna

Pengering rambut profesional 2000W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.

2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan saksama

2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan saksama

Pengeringan cermat dengan 2 setelan kecepatan yang fleksibel

Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

Fungsi profesional yang harus dimiliki oleh penata rambut. Tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin yang intens. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.

Spesifikasi Teknis

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