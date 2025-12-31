2 year warranty
Dihentikan
HP4829/00
Hasil profesional di mana saja
Pengering rambut SalonDry Travel 2000 W menyediakan segala yang Anda perlukan untuk mendapatkan hasil profesional di mana saja.
2.000 W
Dapat dilipat
Voltase ganda
Pengering rambut profesional 2000W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
Pengeringan cermat dengan 2 setelan kecepatan yang fleksibel
Fungsi profesional yang harus dimiliki oleh penata rambut. Tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin yang intens. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.
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