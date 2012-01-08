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SalonDry HP4940/30 Hairdryer

HP4940/30

4

| (23) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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4.0

dari 5

23

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

08/01/2012

Singapore

Singapore

Good strong and sturdy... excellent foldup handle... fantastic for travel... one more thing, the lowest speed is my favourite speed, cool and yet strong air emitted!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

03/08/2011

Singapore

Singapore

Love the compact design n travel pouch!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

04/07/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมากๆค่ะ

ใช้ดีมากๆค่ะ มีลมร้อนกับลมเย็น เป่าผมได้แห้งดี เป่าเสร็จแล้วผมสวยมีน้ำหนัก ชอบมากๆค่ะ

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer

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