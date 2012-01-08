2 year warranty
Dihentikan
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4.0
dari 5
23
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
DoreenChua
08/01/2012
Singapore
Good strong and sturdy... excellent foldup handle... fantastic for travel... one more thing, the lowest speed is my favourite speed, cool and yet strong air emitted!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer
Tze_LingWong
03/08/2011
Singapore
Love the compact design n travel pouch!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer
Janjira
04/07/2018
ประเทศไทย
ดีมากๆค่ะ
ใช้ดีมากๆค่ะ มีลมร้อนกับลมเย็น เป่าผมได้แห้งดี เป่าเสร็จแล้วผมสวยมีน้ำหนัก ชอบมากๆค่ะ
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer
Ulasan ini dibuat untuk SalonDry HP4940/00 Hairdryer