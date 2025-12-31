SalonDry Pro AC

2 year warranty
Dihentikan
HP4992/00
Penata rambut akan menggunakan pengering rambut ini di rumah
Ingin mengeringkan rambut seperti para profesional? SalonDry Pro – dengan daya pengering 2000W ditambah motor AC super profesional – adalah pengering rambut yang Anda butuhkan untuk menciptakan blow dry gaya salon.
2.000 W
Pengering rambut profesional 2000W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
Jenis motor ini secara khusus dikembangkan untuk pasar profesional dan memberikan beberapa keuntungan untuk Anda. Yang terpenting, memiliki masa pakai yang lebih lama dari motor biasa, sehingga memperpanjang masa pakai pengering rambut Anda hingga 50%. Yang terutama lagi, pengering ini memiliki hembusan udara yang ekstra kuat untuk pengeringan cepat dan efektif.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.
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