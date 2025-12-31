SalonDry Pro AC

Motor AC profesional untuk masa pakai 50% lebih lama

Jenis motor ini secara khusus dikembangkan untuk pasar profesional dan memberikan beberapa keuntungan untuk Anda. Yang terpenting, memiliki masa pakai yang lebih lama dari motor biasa, sehingga memperpanjang masa pakai pengering rambut Anda hingga 50%. Yang terutama lagi, pengering ini memiliki hembusan udara yang ekstra kuat untuk pengeringan cepat dan efektif.