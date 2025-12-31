2 year warranty
Dihentikan
HP6306/00
Mencukur aman dan mudah
Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur seluruh tubuh dengan cepat, mudah, dan aman. Rahasianya terletak pada kepala pencukur kecil yang mencukur dengan cepat sembari melindungi kulit Anda. Terasa begitu lembut dan halus setelah tiap penggunaan!
untuk kaki
Pencukur listrik single foil
Dioperasikan baterai
Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi dengan pegangan anti-slip untuk penggunaan basah dan kering yang optimal.
Bercukur di mana saja dengan pencukur wanita tanpa kabel ini.
Foil hipoalergenik untuk mencegah iritasi dan ruam
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