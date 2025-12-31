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  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah
  • Mencukur aman dan mudah

Dihentikan

SatinShave EssentialPencukur listrik Basah dan Kering

HP6306/00

Mencukur aman dan mudah

Dengan pencukur serbaguna ini, Anda dapat mencukur seluruh tubuh dengan cepat, mudah, dan aman. Rahasianya terletak pada kepala pencukur kecil yang mencukur dengan cepat sembari melindungi kulit Anda. Terasa begitu lembut dan halus setelah tiap penggunaan!

Lihat semua manfaat

Mencukur aman dan mudah

  • untuk kaki

  • Pencukur listrik single foil

  • Dioperasikan baterai

Basah & kering untuk penggunaan saat mandi berendam atau dengan shower

Basah & kering untuk penggunaan saat mandi berendam atau dengan shower

Lembut dan nyaman digunakan ketika mandi dengan pegangan anti-slip untuk penggunaan basah dan kering yang optimal.

Dioperasikan baterai

Dioperasikan baterai

Bercukur di mana saja dengan pencukur wanita tanpa kabel ini.

Foil hipoalergenik

Foil hipoalergenik

Foil hipoalergenik untuk mencegah iritasi dan ruam

Spesifikasi Teknis

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