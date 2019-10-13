2 year warranty
Dihentikan
Menjadikan halus lebih lama
Nikmati kemulusan yang tahan lama dengan epilator Philips Satinelle. Menghilangkan bulu dengan lembut dari akar, bahkan yang sependek 0,5 mm. Untuk kulit bebas bulu hingga empat minggu. Termasuk sikat pembersih kecil.
Kaki
Epilator ini memiliki cakram pencabut lembut untuk menghilangkan bulu sampai sependek 0,5 mm tanpa menarik kulit.
Cakram epilasi unik yang mencabut rambut sampai sependek 0,5 mm.
Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis
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4.3
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Oke16
13/10/2019
Indonesia
Bagus
Efisien waktu, nyaman dan praktis, design nya unik, aman dan mudah penggunaannya. Hanya saja suaranya agak bising tapi saya gak masalah dengan itu.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Penghilang bulu ringkas
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Penghilang bulu ringkas
Richelle0296
11/08/2018
Philippines
This product is very convenient to use
This is my first ever epilator and I'm happy to finally get my legs clean without taking to much time and effort. I own a personal waxing kit and comparing to the epilator, its less messy and not time consuming. I looked at the hairs after using it and omg I can really see the roots! I'm very satisfied with the result. There are reviews that some experience ingrown hair.. I still don't know about that tho. I exfoliate everyday anyway using brush. :) Hope it grows back smooth and thin.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Elaine17
01/03/2017
Malaysia
This product is worth buying - value for money
Prompt delivery. I placed the order on 27 Feb'17 night time and I was very surprised to receive the product on 1 March'17 morning - 2 days later. Did not expect to be delivered so fast! Keep up the good job. Thanks a lot and I am very delighted as I need to bring it along during my trip back to my hometown this weekend. Have just used the product and like it!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator