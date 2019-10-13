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Dihentikan

SatinelleEpilator

HP6419/00

4.3

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Menjadikan halus lebih lama

Nikmati kemulusan yang tahan lama dengan epilator Philips Satinelle. Menghilangkan bulu dengan lembut dari akar, bahkan yang sependek 0,5 mm. Untuk kulit bebas bulu hingga empat minggu. Termasuk sikat pembersih kecil.

Lihat semua manfaat

Epilator berkabel yang bekerja cepat dan lembut

Menjadikan halus lebih lama

  • Kaki

Cakram pencabut lembut menghilangkan bulu tanpa menarik kulit

Cakram pencabut lembut menghilangkan bulu tanpa menarik kulit

Epilator ini memiliki cakram pencabut lembut untuk menghilangkan bulu sampai sependek 0,5 mm tanpa menarik kulit.

Mencabut rambut sampai sependek 0,5 mm

Mencabut rambut sampai sependek 0,5 mm

Cakram epilasi unik yang mencabut rambut sampai sependek 0,5 mm.

Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

13/10/2019

Indonesia

Indonesia

Bagus

Efisien waktu, nyaman dan praktis, design nya unik, aman dan mudah penggunaannya. Hanya saja suaranya agak bising tapi saya gak masalah dengan itu.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Penghilang bulu ringkas

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Penghilang bulu ringkas

11/08/2018

Philippines

Philippines

This product is very convenient to use

This is my first ever epilator and I'm happy to finally get my legs clean without taking to much time and effort. I own a personal waxing kit and comparing to the epilator, its less messy and not time consuming. I looked at the hairs after using it and omg I can really see the roots! I'm very satisfied with the result. There are reviews that some experience ingrown hair.. I still don't know about that tho. I exfoliate everyday anyway using brush. :) Hope it grows back smooth and thin.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

01/03/2017

Malaysia

Malaysia

This product is worth buying - value for money

Prompt delivery. I placed the order on 27 Feb'17 night time and I was very surprised to receive the product on 1 March'17 morning - 2 days later. Did not expect to be delivered so fast! Keep up the good job. Thanks a lot and I am very delighted as I need to bring it along during my trip back to my hometown this weekend. Have just used the product and like it!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

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