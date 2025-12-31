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Satinelle IceEpilator

HP6495/00

Satinelle Ice edisi terbatas

Epilator keramik pertama dengan pendingin es dan sistem pemijat.

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Epilator paling lembut dari Philips

Satinelle Ice edisi terbatas

  • Putih

Pendingin es premium dengan kepala berputar

Pendingin es premium dengan kepala berputar

Pendingin es yang dipatenkan meredakan rasa yang tidak menyenangkan di kulit akibat epilasi. Kepala yang berputar mengikuti setiap lekukan tubuh Anda untuk pendinginan optimal dan mengurangi rasa sakit.

Sistem epilasi keramik baru

Berkat bahan keramik unik dan bentuk ergonomisnya, kepada epilasi menangkap lebih banyak ramput dengan epilasi yang 20% lebih cepat. *Dibandingkan dengan Philips Satin Ice.

Cakram hipoalergenik

Kepala epilasi hipoalergenik mengurangi risiko iritasi kulit alergi karena aman dan lembut di kulit.

Spesifikasi Teknis

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