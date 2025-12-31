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Dihentikan
HP6495/00
Satinelle Ice edisi terbatas
Epilator keramik pertama dengan pendingin es dan sistem pemijat.
Putih
Pendingin es yang dipatenkan meredakan rasa yang tidak menyenangkan di kulit akibat epilasi. Kepala yang berputar mengikuti setiap lekukan tubuh Anda untuk pendinginan optimal dan mengurangi rasa sakit.
Berkat bahan keramik unik dan bentuk ergonomisnya, kepada epilasi menangkap lebih banyak ramput dengan epilasi yang 20% lebih cepat. *Dibandingkan dengan Philips Satin Ice.
Kepala epilasi hipoalergenik mengurangi risiko iritasi kulit alergi karena aman dan lembut di kulit.
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