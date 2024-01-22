2 year warranty
Dihentikan
HP6503/00
Satinelle Ice Premium
Epilator keramik pertama dengan sistem pijat sonik dan pendingin es premium.
Pemijatan berfrekuensi tinggi meminalkan sensasi tarikan.
Mengurangi risiko iritasi kulit akibat alergi dengan memberikan perawatan ekstra pada kulit Anda.
Mengikuti setiap lengkuk tubuh dengan sempurna untuk pendinginan optimal dan epilasi yang lembut.
3.8
dari 5
20
Ulasan
lucasng29
22/01/2024
Singapore
Pembeli terverifikasi
Great day
Great product. No complaints. Will recommend this product to anyone. I use to hold a A***** vaccum cleaner. It was cheap, but 3 years down, it died on me and vaccum issues. So far the philips vaccum cleaner is good
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner
Sheena. Shee
25/08/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
Vacuum cleaner
I like its flat brush head vacuum cleaner, which can easily clean the bottom of the furniture. A similar silicone wiper is added to the bottom of the brush head. The dust removal is more effective and cleaner, and the sound volume is lower than the previous model.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner
K L T
23/05/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
Excellent
Good wet and dry vacuum cleaner. Not that noisy and heavy. Easy maintenance
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner