Being wireless and light to carry around is the plus points for me. The bin is on the top that make it easier to empty/wash it. For better suction, it has to be switched to the max. The mopping features is only good for small area as the water tank capacity is too small. I used it for quick mopping of my small kitchen after cooking. The material of the dirt bin is plastic, easy to wash but is breakable, that us the part I do not like.