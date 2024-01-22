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SatinelleEpilator

HP6503/00

3.8

| (20) Ulasan

Satinelle Ice Premium

Epilator keramik pertama dengan sistem pijat sonik dan pendingin es premium.

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Epilator paling lembut dengan pijat es dan sonik

Satinelle Ice Premium

Sistem pijat sonik

Pemijatan berfrekuensi tinggi meminalkan sensasi tarikan.

Cakram hipoalergenik

Cakram hipoalergenik

Mengurangi risiko iritasi kulit akibat alergi dengan memberikan perawatan ekstra pada kulit Anda.

Pendingin es premium

Mengikuti setiap lengkuk tubuh dengan sempurna untuk pendinginan optimal dan epilasi yang lembut.

Spesifikasi Teknis

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3.8

dari 5

20

Ulasan

2

22/01/2024

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Great day

Great product. No complaints. Will recommend this product to anyone. I use to hold a A***** vaccum cleaner. It was cheap, but 3 years down, it died on me and vaccum issues. So far the philips vaccum cleaner is good

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

25/08/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Vacuum cleaner

I like its flat brush head vacuum cleaner, which can easily clean the bottom of the furniture. A similar silicone wiper is added to the bottom of the brush head. The dust removal is more effective and cleaner, and the sound volume is lower than the previous model.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

23/05/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Excellent

Good wet and dry vacuum cleaner. Not that noisy and heavy. Easy maintenance

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SpeedPro Aqua FC6728/01 Cordless Stick vacuum cleaner

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