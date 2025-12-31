Kulit mulus sempurna lebih lama

Mulai melakukan epilasi dengan sistem Philips baru ini. Bulu akan dicabut dari akarnya, menjadikan kulit Anda sehalus sutra selama berminggu-minggu, bukan dalam hitungan hari. Dilengkapi dengan set unik yang membantu pengguna yang baru pertama kali memakai untuk mendapatkan hasil terbaik.