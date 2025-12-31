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Dihentikan

SatinelleEpilator

HP6509/01

Kulit mulus sempurna lebih lama

Mulai melakukan epilasi dengan sistem Philips baru ini. Bulu akan dicabut dari akarnya, menjadikan kulit Anda sehalus sutra selama berminggu-minggu, bukan dalam hitungan hari. Dilengkapi dengan set unik yang membantu pengguna yang baru pertama kali memakai untuk mendapatkan hasil terbaik.

Lihat semua manfaat

Kulit tetap sehalus sutra selama berminggu-minggu, bukan dalam hitungan hari

Kulit mulus sempurna lebih lama

  • Seluruh tubuh, dengan kepala pencukur

Gunakan sambungan ini untuk epilasi yang bersih dan lebih lembut

Gunakan sambungan ini untuk epilasi yang bersih dan lebih lembut

Pada saat yang bersamaan mengangkat rambut paling pendek untuk epilasi yang ekstra bersih dan menjadikan kulit lebih rileks agar pencabutan rambut lebih lembut

Kepala pencukur dengan sisir untuk mencukur dan memangkas area sensitif

Kepala pencukur dengan sisir untuk mencukur dan memangkas area sensitif

Perlengkapan kepala pencukur dengan sempurna mengikuti kontur batas bikini Anda atau ketiak untuk mencukur jarak dekat dan halus. Disertai sisir tambahan untuk memotong bulu yang lebih panjang sebelum menghilangkannya atau untuk memangkas di area bikini Anda.

Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!

Spesifikasi Teknis

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