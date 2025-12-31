2 year warranty
Dihentikan
HP6509/01
Kulit mulus sempurna lebih lama
Mulai melakukan epilasi dengan sistem Philips baru ini. Bulu akan dicabut dari akarnya, menjadikan kulit Anda sehalus sutra selama berminggu-minggu, bukan dalam hitungan hari. Dilengkapi dengan set unik yang membantu pengguna yang baru pertama kali memakai untuk mendapatkan hasil terbaik.
Seluruh tubuh, dengan kepala pencukur
Pada saat yang bersamaan mengangkat rambut paling pendek untuk epilasi yang ekstra bersih dan menjadikan kulit lebih rileks agar pencabutan rambut lebih lembut
Perlengkapan kepala pencukur dengan sempurna mengikuti kontur batas bikini Anda atau ketiak untuk mencukur jarak dekat dan halus. Disertai sisir tambahan untuk memotong bulu yang lebih panjang sebelum menghilangkannya atau untuk memangkas di area bikini Anda.
Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!
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