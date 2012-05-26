2 year warranty
Dihentikan
Perawatan yang mudah untuk rambut Anda
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Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.
Pengering rambut 1100W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Pengeringan cermat dengan 2 setelan kecepatan yang fleksibel
4.1
dari 5
22
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
AinaLim
26/05/2012
Singapore
Compact!!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer
Asrio_Bin_BuhariAsrio
02/05/2012
Singapore
Very practical to use. Its compact size enables me to bring for travels. Bought another 1 for my sister. She loves it!!!! Very handy.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer
Huan_HuanTan
19/03/2012
Singapore
Very compact yet powerful. Hair dries very fast.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer