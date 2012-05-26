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Dihentikan

Pengering rambut

HP8102/00

4.1

| (22) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

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Lihat semua manfaat

Pengering Rambut Salon Extra yang ringkas

Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

Desain ringkas agar mudah dipegang

Desain ringkas agar mudah dipegang

Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan, serta cukup kecil untuk disimpan di mana saja.

1100W untuk hasil yang indah

1100W untuk hasil yang indah

Pengering rambut 1100W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan saksama

2 pilihan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan saksama

Pengeringan cermat dengan 2 setelan kecepatan yang fleksibel

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.1

dari 5

22

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

26/05/2012

Singapore

Singapore

Compact!!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

02/05/2012

Singapore

Singapore

Very practical to use. Its compact size enables me to bring for travels. Bought another 1 for my sister. She loves it!!!! Very handy.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

19/03/2012

Singapore

Singapore

Very compact yet powerful. Hair dries very fast.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8102/00 Hairdryer

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