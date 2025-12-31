Setelan udara dingin untuk pengeringan lembut

Setelan udara dingin adalah setelan dengan panas rendah yang mengeringkan rambut secara lembut untuk mengurangi kerusakan. Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut, tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering, atau rusak. Setelannya tepat untuk musim panas!