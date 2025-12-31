2 year warranty
Dihentikan
HP8112/00
Perawatan yang mudah untuk rambut Anda
Pengering rambut dengan ukuran ringkas dan desain cantik, mengeringkan rambut Anda dengan cepat.
1100 W
3 setelan kecepatan yang fleksibel
Pengering rambut ringkas ini menawarkan 3 kombinasi pengaturan panas & kecepatan prasetel untuk pengeringan yang mudah, cepat, dan merawat rambut.
Setelan udara dingin adalah setelan dengan panas rendah yang mengeringkan rambut secara lembut untuk mengurangi kerusakan. Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut, tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering, atau rusak. Setelannya tepat untuk musim panas!
Konsentrator bekerja dengan memusatkan hembusan udara melalui bukaan ke area tertentu. Ini menghasilkan penataan rambut yang lebih akurat dan pengeringan cepat.
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