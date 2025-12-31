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Dihentikan

Pengering rambut Compact Care

HP8112/00

Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

Pengering rambut dengan ukuran ringkas dan desain cantik, mengeringkan rambut Anda dengan cepat.

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Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

  • 1100 W

  • 3 setelan kecepatan yang fleksibel

3 setelan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan cermat

3 setelan kecepatan yang fleksibel untuk pengeringan cermat

Pengering rambut ringkas ini menawarkan 3 kombinasi pengaturan panas & kecepatan prasetel untuk pengeringan yang mudah, cepat, dan merawat rambut.

Setelan udara dingin untuk pengeringan lembut

Setelan udara dingin untuk pengeringan lembut

Setelan udara dingin adalah setelan dengan panas rendah yang mengeringkan rambut secara lembut untuk mengurangi kerusakan. Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut, tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering, atau rusak. Setelannya tepat untuk musim panas!

Konsentrator mengarahkan aliran udara

Konsentrator mengarahkan aliran udara

Konsentrator bekerja dengan memusatkan hembusan udara melalui bukaan ke area tertentu. Ini menghasilkan penataan rambut yang lebih akurat dan pengeringan cepat.

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