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Dihentikan

Pengering rambut

HP8119/00

4.6

| (7) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Terapi kilau untuk rambut sehalus sutra

Pengering rambut 1200W ini dilengkapi dengan setelan ThermoProtect dan lapisan Keratin untuk memastikan perawatan maksimal selama Anda mengeringkan rambut. Teknologi ion memastikan berkurangnya rambut kusut dan memberikan hasil berkilau nan indah yang Anda dambakan.

Lihat semua manfaat

Terapi kilau untuk rambut sehalus sutra

  • KeraShine

  • IonBoost

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

Beri perawatan ekstra untuk rambut Anda dengan perawatan ion. Ion negatif yang dimuat akan menghilangkan statis, merawat rambut, dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut yang lurus dan bebas kusut dengan kilau yang indah.

ThermoProtect

ThermoProtect

Dengan perlindungan yang terpasang untuk rambut Anda, ThermoProtect mempertahankan suhu yang secara konstan merawat rambut. Ini memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan cepat tanpa membuatnya terlalu kering, menjaga tingkat kelembapan alami rambut Anda untuk tampilan rambut yang berkilau dan sehat.

Spesifikasi Teknis

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4.6

dari 5

7

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
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03/06/2015

Indonesia

Indonesia

This product know what I need

I like HP8119/00 because it makes my hair dried quickly without damaging hair. Hair dryer temperature can be customized to your needs. Hair also remain healthy because keratine-infused ceramic coating. Easy to carry wherever I go. So, thanks philips because it helps take care of my hair!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

28/05/2015

Indonesia

Indonesia

So glad that I found this product

Though I have short hair, I do concern about my hair caring and styling. I don't like my hair get dry. Philips Hairdryer HP8119/00 have all I need to protect my hair from damage. It's keratin coated ceramics and it's thermoprotect just awesome! Thanks for this amazing product!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

26/05/2015

Indonesia

Indonesia

Thank to Philips Kerashine Hairdryer, saya bisa pede dengan rambut pendek!

Saya lebih suka nge-blow rambut, supaya lebih bervolume, karena pada dasarnya rambut saya tipis. Tentu saja pakai hairdryer. Tapi hairdryer yang terlalu panas juga akan merusak rambut. Apalagi saya makainya setiap kali habis keramas dan tiap hari pula. Tapi untung ada Philips Kerashine Hairdryer HP 8119 ini. Ah, kenapa juga nggak sejak rambut saya masih panjang ya :)) Saya jadi kembali seneng nge-blow rambut. Semua karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh hairdryer ini. Pas dipakai nge-blow, ada tiga setelan yang bisa disesuaikan dengan gaya rambut yang kita mau. Saya coba yang paling panas pun, ternyata nggak sepanas hairdryer saya yang lama. Wahhhh, senengnya saya!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8119/00 Hairdryer

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