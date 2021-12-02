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Dihentikan

EssentialCarePengering

HP8126/02

4.8

| (36) Ulasan | 97% Merekomendasikan produk ini

Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

Pengering rambut perawatan esensial Philips yang baru ini cantik, ringkas, dan bertenaga. Daya 400W memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan lembut dan cepat. Setelan perawatan fleksibel didesain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeringan yang berbeda dan menawarkan perawatan ekstra.

Lihat semua manfaat

Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

  • 400 W

  • Ringkas

400W untuk hasil yang indah

400W untuk hasil yang indah

Pengering rambut 400W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

Setelan suhu ThermoProtect

Setelan suhu ThermoProtect

Setelan ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal serta perlindungan tambahan. Hembusan udara yang optimal dan kombinasi panas ThermoProtect mengeringkan rambut dengan cepat tanpa membuatnya menjadi terlalu panas, menjaga tingkat kelembapan alami rambut Anda untuk rambut yang terlihat sehat berkilau.

Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

Setelan udara dingin memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan suhu yang cukup rendah untuk mengurangi kerusakan dan sangat cocok untuk rambut tipis, kering, dan rusak. Setelan ini juga cocok untuk pemakaian di musim panas!

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.8

dari 5

36

Ulasan

97%

Merekomendasikan produk ini

3
1

02/12/2021

Indonesia

Indonesia

worth it

dengan watt 400, hair dryer ini cukup memuaskan. sudah ada 3 pilihan untuk anginnya, semoga awet.

Keunggulan

lebih hemat listrik

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126 Dryer

Tanggal Penggunaan 2021-11-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126 Dryer

Tanggal Penggunaan 2021-11-02

19/05/2020

Indonesia

Indonesia

Produk ini sangat memudahkan

produk ini memiliki bentuk yang sangat memudahkan untuk dibawa kemana-mana dan teknologi thermoprotect juga bagus unutk menjaga rambut dari kerusakan

Keunggulan

rambut bisa tetap sehat walau sering pakai hair dryer

Kekurangan

nope

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering

Tanggal Penggunaan 2019-04-19

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering

Tanggal Penggunaan 2019-04-19

16/05/2020

Indonesia

Indonesia

hair dryer terfavorite

Seringnya mewarnai rambut membuat rambutku jadi super kering dan pecah-pecah, that's why aku lebih prefer cari hairdryer yg gak terlalu panas kaya Hairdryer Philips HP8126 dari philips.beauty.id hair dryer ini punya teknologi ThermoProtect yang bisa melindungi rambut dari overheating, suka banget sama hairdryer ini soalnya selain bisa mengeringkan rambut lebih cepat dan membuat rambut terasa lebih lembut. hair dryer ini bentuknya juga compact, bisa dilipat jadi travelling friendly banget!

Keunggulan

watt nya kecil, ukuran compact bisa dilipat, teknologi thermoprotect

Kekurangan

tidak ada

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering

Tanggal Penggunaan 2019-04-15

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering

Tanggal Penggunaan 2019-04-15

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