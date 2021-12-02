2 year warranty
Dihentikan
Perawatan yang mudah untuk rambut Anda
Pengering rambut perawatan esensial Philips yang baru ini cantik, ringkas, dan bertenaga. Daya 400W memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan lembut dan cepat. Setelan perawatan fleksibel didesain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeringan yang berbeda dan menawarkan perawatan ekstra.
400 W
Ringkas
Pengering rambut 400W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Setelan ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal serta perlindungan tambahan. Hembusan udara yang optimal dan kombinasi panas ThermoProtect mengeringkan rambut dengan cepat tanpa membuatnya menjadi terlalu panas, menjaga tingkat kelembapan alami rambut Anda untuk rambut yang terlihat sehat berkilau.
Setelan udara dingin memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan suhu yang cukup rendah untuk mengurangi kerusakan dan sangat cocok untuk rambut tipis, kering, dan rusak. Setelan ini juga cocok untuk pemakaian di musim panas!
4.8
dari 5
36
Ulasan
97%
Merekomendasikan produk ini
elll01
02/12/2021
Indonesia
worth it
dengan watt 400, hair dryer ini cukup memuaskan. sudah ada 3 pilihan untuk anginnya, semoga awet.
Keunggulan
lebih hemat listrik
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126 Dryer
Tanggal Penggunaan 2021-11-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126 Dryer
Tanggal Penggunaan 2021-11-02
ibuk
19/05/2020
Indonesia
Produk ini sangat memudahkan
produk ini memiliki bentuk yang sangat memudahkan untuk dibawa kemana-mana dan teknologi thermoprotect juga bagus unutk menjaga rambut dari kerusakan
Keunggulan
rambut bisa tetap sehat walau sering pakai hair dryer
Kekurangan
nope
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering
Tanggal Penggunaan 2019-04-19
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering
Tanggal Penggunaan 2019-04-19
Windana
16/05/2020
Indonesia
hair dryer terfavorite
Seringnya mewarnai rambut membuat rambutku jadi super kering dan pecah-pecah, that's why aku lebih prefer cari hairdryer yg gak terlalu panas kaya Hairdryer Philips HP8126 dari philips.beauty.id hair dryer ini punya teknologi ThermoProtect yang bisa melindungi rambut dari overheating, suka banget sama hairdryer ini soalnya selain bisa mengeringkan rambut lebih cepat dan membuat rambut terasa lebih lembut. hair dryer ini bentuknya juga compact, bisa dilipat jadi travelling friendly banget!
Keunggulan
watt nya kecil, ukuran compact bisa dilipat, teknologi thermoprotect
Kekurangan
tidak ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering
Tanggal Penggunaan 2019-04-15
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EssentialCare HP8126/02 Pengering
Tanggal Penggunaan 2019-04-15