Mengurangi kondisi terlalu panas dengan Teknologi Distribusi Panas Merata

Teknologi canggih Philips EHD berarti pengering rambut Anda menggunakan outlet udara yang dirancang unik untuk memastikan panas selalu terdistribusi merata - bahkan pada suhu tinggi - dan mencegah pemusatan panas yang merusak. Ini memberikan perlindungan terbaik dari kelebihan panas pada rambut, sehingga membantu menjaga rambut Anda tetap sehat dan berkilau.