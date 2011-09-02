HP8260/00
Perlindungan lebih untuk rambut sehat kemilau
Pengering rambut Philips ProCare melindungi rambut dari panas berlebih dengan teknologi canggih EHD™. Lubang keluaran udara yang dirancang khusus menyebarkan panas dengan lebih lembut ke rambut dan menghindari suhu yang merusak pada rambut dan kulit kepala.See all benefits
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Teknologi canggih Philips EHD berarti pengering rambut Anda menggunakan outlet udara yang dirancang unik untuk memastikan panas selalu terdistribusi merata - bahkan pada suhu tinggi - dan mencegah pemusatan panas yang merusak. Ini memberikan perlindungan terbaik dari kelebihan panas pada rambut, sehingga membantu menjaga rambut Anda tetap sehat dan berkilau.
Suhu ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal dan perlindungan tambahan dari pemanasan berlebih pada rambut. Dengan hembusan udara kuat yang sama, Anda akan mendapatkan hasil terbaik yang merawat rambut.
Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti statis. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.
Elemen keramik mengeluarkan panas inframerah jauh dengan kehangatan lembut yang membantu mengeringkan rambut Anda dari dalam dan tidak membuat rambut menjadi terlalu kering, tanpa mengesampingkan kecepatan dan keefektifannya.
Hasil penataan sempurna dan tampilan berkilau dan mengkilap dengan nozel penataan ramping untuk penataan rambut yang akurat.
Penyebar volume mengeringkan rambut dengan sehat, mengurangi kusut dan menambah volume dengan menyebarkan aliran udara ke seluruh rambut. Fitur ini mengangkat rambut dan memaksimalkan volume, terutama saat digunakan di area puncak kepala dan akar rambut, sempurna untuk membuat gaya berombak dan mengembang
Fungsi profesional yang harus dimiliki oleh penata rambut. Tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin yang intens. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.
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