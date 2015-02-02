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  • Foto utama yang digunakan
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto keunggulan emosional
  • Foto produk dengan aksesori
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Dihentikan

Essential Care mini

HP8301/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Dimensi minimal. Kinerja maksimal

Miliki rambut yang lebih lurus dan berkilau dalam sekejap, di mana pun Anda berada! Pelurus rambut Compact Mini baru berukuran 30% lebih kecil dibandingkan pelurus rambut biasa, pas dimasukkan ke dalam tas dan membantu Anda mendapatkan tampilan rambut lurus yang diinginkan - kapan saja, di mana saja.

Lihat semua manfaat

Menata rambut secara instan saat bepergian

Dimensi minimal. Kinerja maksimal

  • Pelat keramik

  • Suhu 200 C

  • Kantung pembawa

Kabel daya 1,8 m

Kabel daya 1,8 m

Pemanasan tinggi profesional 200°C untuk hasil salon yang sempurna

Pemanasan tinggi profesional 200°C untuk hasil salon yang sempurna

Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.

Lapisan keramik agar meluncur sangat halus

Lapisan keramik agar meluncur sangat halus

Pelat berlapis keramik yang mulus ini mencegah kerusakan pada rambut sewaktu ditata.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

02/02/2015

Philippines

Philippines

this product has great design.

just bought the product a month ago and i so love it. its so convenient. its like i am carrying my own saloon in my pouch.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8301/00 Essential Care mini

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8301/00 Essential Care mini

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