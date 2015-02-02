2 year warranty
Dihentikan
Dimensi minimal. Kinerja maksimal
Miliki rambut yang lebih lurus dan berkilau dalam sekejap, di mana pun Anda berada! Pelurus rambut Compact Mini baru berukuran 30% lebih kecil dibandingkan pelurus rambut biasa, pas dimasukkan ke dalam tas dan membantu Anda mendapatkan tampilan rambut lurus yang diinginkan - kapan saja, di mana saja.
Pelat keramik
Suhu 200 C
Kantung pembawa
Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.
Pelat berlapis keramik yang mulus ini mencegah kerusakan pada rambut sewaktu ditata.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
myzzel
02/02/2015
Philippines
this product has great design.
just bought the product a month ago and i so love it. its so convenient. its like i am carrying my own saloon in my pouch.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8301/00 Essential Care mini
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8301/00 Essential Care mini