2 year warranty
Dihentikan
Terapi kilau untuk dapatkan rambut lebih halus
Pelurus rambut Philips KeraShine dengan teknologi ion dan lapisan keratin ini akan membantu Anda mendapatkan rambut indah dan gaya yang Anda inginkan dalam waktu lebih singkat. Pelat ekstra besarnya didesain khusus untuk rambut tebal atau panjang dan untuk meminimalkan kerusakan.
Keramik Keratin
Perawatan dengan Ion
Pelat ekstra lebar
Nikmati menata dan merawat rambut dengan teknologi Philips SilkPro Care. Pelat yang halus dengan suhu optimal terasa lembut di rambut Anda, mengurangi gesekan sehingga menghasilkan paparan panas lebih sedikit. Untuk rambut lurus yang lembut dan berkilau.
Pelurus rambut ini memiliki pelat keramik yang mengandung keratin untuk rambut lembut berkilau terbaik.
Beri perawatan ekstra untuk rambut Anda dengan perawatan ion. Ion negatif yang dimuat akan menghilangkan statis, merawat rambut, dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau alami. Hasilnya, rambut yang lurus dan bebas kusut dengan kilau menawan.
4.7
dari 5
36
Ulasan
94%
Merekomendasikan produk ini
29/07/2020
Indonesia
Sesuai dengan Namanya
Sangat puas dengan produk ini. Platnya keramik bukan besi. Selain membuat rambut cepat lurusnya, rambut jadi mudah diatur bahkan tanpa disisir sudah rapi, tinggal dirapikan dengan jari. Straightener nya cepat panas, kurang dari tiga menit sudah panas. Selain itu rambut jadi berkilau sesuai dengan nama produknya KeraShine. Platnya juga lebar, jadi lebih banyak rambut yang bisa diluruskan dalam waktu bersamaan. Rambut jadi cepat tertata.
Keunggulan
Platnya keramik, lebar, dan cepat panas. Lebih banyak rambut yang diluruskan dalam waktu cepat.
Kekurangan
Tidak ada pengaturan suhu. Jika dirasa sudah terlalu panas harus dimatikan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Tanggal Penggunaan 2020-03-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Tanggal Penggunaan 2020-03-29
melda2911
19/02/2020
Indonesia
rambut lurus seketika...lembut lagi
untuk yg buru2 rapih rambutnya ya pake alat ini..karna cepat sekali hasilnya...dan lembut pula rambut kita...
Keunggulan
buat saya krn cepat panas cepat selesai dapt hasil yg memukau
Kekurangan
tidak ada pengatur panas
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Tanggal Penggunaan 2018-02-19
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Tanggal Penggunaan 2018-02-19
Viana18
07/02/2020
Indonesia
Produk yang bagus
Saya akan merekomendasikan produk ini untuk teman saya
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine