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Dihentikan

Pelurus rambut KeraShine

HP8316/00

4.7

| (36) Ulasan | 94% Merekomendasikan produk ini

Terapi kilau untuk dapatkan rambut lebih halus

Pelurus rambut Philips KeraShine dengan teknologi ion dan lapisan keratin ini akan membantu Anda mendapatkan rambut indah dan gaya yang Anda inginkan dalam waktu lebih singkat. Pelat ekstra besarnya didesain khusus untuk rambut tebal atau panjang dan untuk meminimalkan kerusakan.

Lihat semua manfaat

Terapi kilau untuk dapatkan rambut lebih halus

  • Keramik Keratin

  • Perawatan dengan Ion

  • Pelat ekstra lebar

Pelat halus dan paparan panas lebih sedikit

Pelat halus dan paparan panas lebih sedikit

Nikmati menata dan merawat rambut dengan teknologi Philips SilkPro Care. Pelat yang halus dengan suhu optimal terasa lembut di rambut Anda, mengurangi gesekan sehingga menghasilkan paparan panas lebih sedikit. Untuk rambut lurus yang lembut dan berkilau.

Pelat keramik keratin untuk rambut lembut berkilau

Pelat keramik keratin untuk rambut lembut berkilau

Pelurus rambut ini memiliki pelat keramik yang mengandung keratin untuk rambut lembut berkilau terbaik.

Perawatan lebih dengan ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Perawatan lebih dengan ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Beri perawatan ekstra untuk rambut Anda dengan perawatan ion. Ion negatif yang dimuat akan menghilangkan statis, merawat rambut, dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kilau alami. Hasilnya, rambut yang lurus dan bebas kusut dengan kilau menawan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.7

dari 5

36

Ulasan

94%

Merekomendasikan produk ini

3
1

29/07/2020

Indonesia

Indonesia

Sesuai dengan Namanya

Sangat puas dengan produk ini. Platnya keramik bukan besi. Selain membuat rambut cepat lurusnya, rambut jadi mudah diatur bahkan tanpa disisir sudah rapi, tinggal dirapikan dengan jari. Straightener nya cepat panas, kurang dari tiga menit sudah panas. Selain itu rambut jadi berkilau sesuai dengan nama produknya KeraShine. Platnya juga lebar, jadi lebih banyak rambut yang bisa diluruskan dalam waktu bersamaan. Rambut jadi cepat tertata.

Keunggulan

Platnya keramik, lebar, dan cepat panas. Lebih banyak rambut yang diluruskan dalam waktu cepat.

Kekurangan

Tidak ada pengaturan suhu. Jika dirasa sudah terlalu panas harus dimatikan.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Tanggal Penggunaan 2020-03-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Tanggal Penggunaan 2020-03-29

19/02/2020

Indonesia

Indonesia

rambut lurus seketika...lembut lagi

untuk yg buru2 rapih rambutnya ya pake alat ini..karna cepat sekali hasilnya...dan lembut pula rambut kita...

Keunggulan

buat saya krn cepat panas cepat selesai dapt hasil yg memukau

Kekurangan

tidak ada pengatur panas

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Tanggal Penggunaan 2018-02-19

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Tanggal Penggunaan 2018-02-19

07/02/2020

Indonesia

Indonesia

Produk yang bagus

Saya akan merekomendasikan produk ini untuk teman saya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8316/00 Pelurus rambut KeraShine

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