Dengan rambut alami yang keriting, awalnya agak sedilkit takut dan anti dengan yg namanya catokan. Namun dengan produk baru Philips Kerashine Hair Straightener yang di gadang2 teknologi Kerashine yang bisa membuat rambut lembut dan nggak kering, saya penasaran ingin mencoba. Karena ini benar2 pengalaman pertama mencatok rambut, akhirnya saya meminta tolong bantuan teman yang sudah pengalaman, dan dia pun sangat merekomendasikan brand Philips karena kualitasnya nggak di ragukan lagi. Pertama di nyalakan Philips Kerashine Hair Straightener sangat cepat sekali panasnya, hanya dalam 60 detik! Jadi sangat menghemat waktu, jika sedang terburu2. Dan hanya dua kali di sapukan ke rambut, langsung lurus dan yang lebih penting lagi lembut dan nggak kering! Wow! Amazing! Dari keriting banget, langsung lurus ! Jadi nggak takut rambut jadi kering, kaku dan kasar akibat di catok. Teknologi Kerashine-nya memang terbukti dan nggak bo'ong lho! Kabelnya pun sangat praktis dan bisa di putar 360 Derajat, jadi nggak takut kelibet2 kabel deh. Setelah penggunaan, penyimpanannya pun sangat menghemat tempat. Dengan kunci ,sehingga plate tidak tergores2 dan lebih awet juga pastinya. Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan Philips Kerashine Hair Straightener ! Harganya pun terjangkau, jika melihat teknologi serta kelebihan2 yang ditawarkan dibandingkan produk2 lainnya. Sangat menghemat biaya, karena hasil yang tawarkan seperti hasil Salon.