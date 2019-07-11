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Dihentikan

Pelurus Rambut ProCare

HP8339/20

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Gaya sempurna pada suhu perawatan konstan

Pelurus Rambut Philips ProCare melindungi rambut dari panas berlebih, berkat pelat Dual-Care™ yang baru dikembangkan, dengan suhu konstan dan EHD Technology™

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Gaya sempurna pada suhu perawatan konstan

  • Pelat keramik

  • Distribusi panas merata 199C

  • Pengkondisian ion

  • Waktu pemanasan 15 detik

Perawatan lebih dengan pengkondisian ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Perawatan lebih dengan pengkondisian ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Memberikan perawatan instan pada rambut dengan ion. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.

Rambut sehat tanpa bintik dengan Distribusi Panas Merata

Teknologi Philips EHD+ yang canggih membuat alat penata rambut Anda selalu mendistribusikan panas secara merata - bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah panas terpusat yang merusak rambut. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga rambut Anda sehat dan berkilau.

Merawat dan meluruskan rambut secara efisien dengan suhu konstan

Merawat dan meluruskan rambut secara efisien dengan suhu konstan

Pelurus rambut ini menjaga suhu yang lebih konstan. Berkat pemanasnya yang berperforma tinggi, Anda dapat meluruskan rambut dengan suhu panas yang merawat rambut saat menata gaya rambut yang Anda inginkan!

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

11/07/2019

Singapore

Singapore

It worked as designed

I love this product except that it is ceramic coating only.. I

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8339/00 Straightener

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8339/00 Straightener

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