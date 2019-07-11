2 year warranty
Dihentikan
Gaya sempurna pada suhu perawatan konstan
Pelurus Rambut Philips ProCare melindungi rambut dari panas berlebih, berkat pelat Dual-Care™ yang baru dikembangkan, dengan suhu konstan dan EHD Technology™
Pelat keramik
Distribusi panas merata 199C
Pengkondisian ion
Waktu pemanasan 15 detik
Memberikan perawatan instan pada rambut dengan ion. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.
Teknologi Philips EHD+ yang canggih membuat alat penata rambut Anda selalu mendistribusikan panas secara merata - bahkan pada suhu tinggi, dan mencegah panas terpusat yang merusak rambut. Teknologi ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu menjaga rambut Anda sehat dan berkilau.
Pelurus rambut ini menjaga suhu yang lebih konstan. Berkat pemanasnya yang berperforma tinggi, Anda dapat meluruskan rambut dengan suhu panas yang merawat rambut saat menata gaya rambut yang Anda inginkan!
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
NinaBN
11/07/2019
Singapore
It worked as designed
I love this product except that it is ceramic coating only.. I
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8339/00 Straightener
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8339/00 Straightener