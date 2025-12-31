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Dihentikan

Pelurus rambut

HP8342

Jaga rambut Anda setiap saat

Philips menawarkan pengaturan unik Care Touch® untuk menjaga gaya rambut lurus Anda lebih lama dengan lebih sedikit kerusakan.

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SalonStraight Respect

Jaga rambut Anda setiap saat

  • SalonStraight

  • Respect

Penataan gaya baru yang lebih sehat dengan setelan otomatis ke suhu yang lebih lembut

Penataan gaya baru yang lebih sehat dengan setelan otomatis ke suhu yang lebih lembut

Setelan otomatis untuk penataan gaya baru yang sehat. Menjaga penataan rambut Anda sepanjang hari dan menjaga kualitas rambut

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Pelat keramik untuk rambut lembut berkilau.

Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.

Perawatan ion untuk rambut yang berkilau dan bebas kusut

Perawatan ion untuk rambut yang berkilau dan bebas kusut

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