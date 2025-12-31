2 year warranty
Dihentikan
HP8342
Jaga rambut Anda setiap saat
Philips menawarkan pengaturan unik Care Touch® untuk menjaga gaya rambut lurus Anda lebih lama dengan lebih sedikit kerusakan.
SalonStraight
Respect
Setelan otomatis untuk penataan gaya baru yang sehat. Menjaga penataan rambut Anda sepanjang hari dan menjaga kualitas rambut
Bahan keramik secara mikroskopis bersifat lembut dan secara alami tahan lama, juga merupakan salah satu material terbaik untuk pelat pelurus rambut. Pelat bisa bergerak mulus di rambut Anda dan memberikan kilau yang sempurna.
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