2 year warranty
Dihentikan
Ikal bergelombang alami dengan cara yang mudah
Ikal berombak alami dengan cara yang mudah. Dapatkan tampilan ikal alami seperti yang Anda inginkan dengan SimplySalonCurl. Capit pengeriting 32 mm dan lapisan keramik menjadikan pengeriting ini berbeda dari yang lain
SimplySalon Curl
Keramik
Capit 32mm
Jika Anda ingin membuat ikal atau gelombang yang indah, Anda perlu menggunakan pengeriting rambut dengan diameter ukuran sedang. 32 mm adalah ukuran yang pas untuk membuat ikal dan gelombang yang modis. Pilihan yang profesional.
Lapisan Keramik Tourmaline menjamin penyebaran panas yang sempurna pada laras, untuk hasil berkilau dan keriting bebas kusut.
Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.
4.3
dari 5
6
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
NurulIdayu
10/12/2011
Singapore
Love the big curling BARRELS!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler
MartinMarini
02/07/2011
Singapore
This hair curler is just great - the wife simply loves it. DIY BIG curls - faster than going to hairdresser.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler
CelineNg
07/06/2012
Singapore
Easy to use. :)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler