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Dihentikan

Pengeriting

HP8600/00

4.3

| (6) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Ikal bergelombang alami dengan cara yang mudah

Ikal berombak alami dengan cara yang mudah. Dapatkan tampilan ikal alami seperti yang Anda inginkan dengan SimplySalonCurl. Capit pengeriting 32 mm dan lapisan keramik menjadikan pengeriting ini berbeda dari yang lain

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Pengeriting rambut SimplySalon

Ikal bergelombang alami dengan cara yang mudah

  • SimplySalon Curl

  • Keramik

  • Capit 32mm

Capit 32mm untuk ikal dan gelombang yang indah

Capit 32mm untuk ikal dan gelombang yang indah

Jika Anda ingin membuat ikal atau gelombang yang indah, Anda perlu menggunakan pengeriting rambut dengan diameter ukuran sedang. 32 mm adalah ukuran yang pas untuk membuat ikal dan gelombang yang modis. Pilihan yang profesional.

Lapisan Keramik Tourmaline untuk rambut sehat berkilau

Lapisan Keramik Tourmaline untuk rambut sehat berkilau

Lapisan Keramik Tourmaline menjamin penyebaran panas yang sempurna pada laras, untuk hasil berkilau dan keriting bebas kusut.

Suhu 180°C untuk hasil yang indah

Suhu 180°C untuk hasil yang indah

Suhu tinggi ini memungkinkan Anda mengubah bentuk rambut, dan memberikan tampilan sempurna seperti baru dari salon.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

6

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

10/12/2011

Singapore

Singapore

Love the big curling BARRELS!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

02/07/2011

Singapore

Singapore

This hair curler is just great - the wife simply loves it. DIY BIG curls - faster than going to hairdresser.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

07/06/2012

Singapore

Singapore

Easy to use. :)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8600/00 Curler

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