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Airstyler

HP8650/00

Ciptakan gaya dengan penuh perhatian

Gaya rambut apa yang Anda inginkan hari ini? Salon Airstylist memiliki tiga alat tambahan serbaguna dan daya 650W agar Anda dapat berkreasi dengan gaya rambut Anda

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Ciptakan gaya Anda sendiri dengan Salon Airstylist

Ciptakan gaya dengan penuh perhatian

  • 3 alat tambahan penata rambut

  • 3 setelan panas

650W untuk hasil menawan

650W untuk hasil menawan

Airstyler ini memiliki pemanas tingkat rendah 650W untuk pengeringan dan penataan rambut efektif dan lembut.

Desain ringkas agar mudah dipegang

Desain ringkas agar mudah dipegang

Ringkas dan ergonomis, penata rambut ini memiliki desain modern cerdas. Menghasilkan penata rambut yang ringan dan mudah dibawa dan cukup kecil untuk disimpan di mana saja.

Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.

Spesifikasi Teknis

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