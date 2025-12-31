2 year warranty
Dihentikan
HP8650/00
Ciptakan gaya dengan penuh perhatian
Gaya rambut apa yang Anda inginkan hari ini? Salon Airstylist memiliki tiga alat tambahan serbaguna dan daya 650W agar Anda dapat berkreasi dengan gaya rambut Anda
3 alat tambahan penata rambut
3 setelan panas
Airstyler ini memiliki pemanas tingkat rendah 650W untuk pengeringan dan penataan rambut efektif dan lembut.
Ringkas dan ergonomis, penata rambut ini memiliki desain modern cerdas. Menghasilkan penata rambut yang ringan dan mudah dibawa dan cukup kecil untuk disimpan di mana saja.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna. Tiga pengaturan fleksibel memastikan penataan yang akurat dan khusus.
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