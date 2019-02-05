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Dihentikan

Penata Rambut Serbaguna

HP8698/00

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Kreativitas instan, perawatan konstan

Penata Rambut Serbaguna Philips memberi Anda fleksibilitas menciptakan gaya rambut paling trendi untuk setiap acara sembari merawat rambut Anda.

Lihat semua manfaat

Kreativitas instan, perawatan konstan

  • 6 sambungan penataan rambut

  • suhu 190 C

  • Lapisan keramik

  • Mati otomatis

Penjepit 16mm dan sambungan sikat; pelat rata dan bergerigi; 2 jepitan

Penjepit 16mm dan sambungan sikat; pelat rata dan bergerigi; 2 jepitan

Penata Rambut Serbaguna Philips terdiri dari: penjepit pengeriting 16mm untuk keriting spiral; sambungan sikat untuk penjepit 16mm, untuk menambah volume; catok dengan pelat konvertibel 2-in-1 rata dan bergerigi untuk tampilan rambut lurus dan keriting papan; dua jepitan rambut untuk penataan yang lebih mudah.

Lapisan keramik di setiap alat pemanas

Lapisan keramik di setiap alat pemanas

Lapisan keramik untuk perlindungan rambut yang lebih baik.

Suhu penataan 190°C untuk hasil yang tahan lama

Suhu penataan 190°C untuk hasil yang tahan lama

Suhu penataan 190°C menjaga hasil yang tahan lama sembari mengurangi risiko kerusakan rambut.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

05/02/2019

Indonesia

Indonesia

Happy with product

Happy with product styling, lightness ease of use giving a perfect trim

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8698/00 Multi-Styler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP8698/00 Multi-Styler

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