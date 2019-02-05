2 year warranty
Dihentikan
Kreativitas instan, perawatan konstan
Penata Rambut Serbaguna Philips memberi Anda fleksibilitas menciptakan gaya rambut paling trendi untuk setiap acara sembari merawat rambut Anda.
6 sambungan penataan rambut
suhu 190 C
Lapisan keramik
Mati otomatis
Penata Rambut Serbaguna Philips terdiri dari: penjepit pengeriting 16mm untuk keriting spiral; sambungan sikat untuk penjepit 16mm, untuk menambah volume; catok dengan pelat konvertibel 2-in-1 rata dan bergerigi untuk tampilan rambut lurus dan keriting papan; dua jepitan rambut untuk penataan yang lebih mudah.
Lapisan keramik untuk perlindungan rambut yang lebih baik.
Suhu penataan 190°C menjaga hasil yang tahan lama sembari mengurangi risiko kerusakan rambut.
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4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Rover
05/02/2019
Indonesia
Happy with product
Happy with product styling, lightness ease of use giving a perfect trim
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8698/00 Multi-Styler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP8698/00 Multi-Styler