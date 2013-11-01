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Dihentikan

7000 SeriesAlat cukur listrik

HQ7380

4
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Mudah untuk jarak dekat
Pencukur ini dilengkapi dengan sistem Precision Cutting yang unik. Memiliki kepala pencukur ultra tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek. Pencukur ini juga bisa dicuci.
Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Mencukur rambut terpendek sekalipun

Mudah untuk jarak dekat

  • Pengisian cepat

  • Kantung pembawa

Sistem Pencukur Akurat

Sistem Pencukur Akurat

Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.

Kepala cukur yang nyaman

Kepala cukur yang nyaman

Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

01/11/2013

Australia

Australia

Lost my bagage,

Have used this shaver now for a number of years in the morning and is still in a rather good condition, have to admit I also use a AT890 in the evening with foam/wet and with very good results. Was the UK at the time when all my suitcase's disappeared, so I had to buy almost everything to maintain one self daily. Including this shaver that is rather good, (strong motor !)... Well done...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7380 Electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 