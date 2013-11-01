2 year warranty
Dihentikan
Pengisian cepat
Kantung pembawa
Pencukur Philips ini memiliki kepala cukur ultra-tipis dengan kisi-kisi untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu terpendek.
Secara otomatis menyesuaikan setiap lekuk wajah dan leher Anda.
Kepala cukur Philips dengan profil ramah kulit terasa lembut saat menyentuh kulit sehingga mencukur jadi nyaman.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
DeTon
01/11/2013
Australia
Lost my bagage,
Have used this shaver now for a number of years in the morning and is still in a rather good condition, have to admit I also use a AT890 in the evening with foam/wet and with very good results. Was the UK at the time when all my suitcase's disappeared, so I had to buy almost everything to maintain one self daily. Including this shaver that is rather good, (strong motor !)... Well done...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.