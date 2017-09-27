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  • Cepat. Dekat. Efisien.
  • Cepat. Dekat. Efisien.
  • Cepat. Dekat. Efisien.
  • Cepat. Dekat. Efisien.
  • Cepat. Dekat. Efisien.
  • Cepat. Dekat. Efisien.
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Dihentikan

8200 seriesAlat cukur listrik

HQ8240

4
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Cepat. Dekat. Efisien.
Kepala pencukur Speed-XL dengan tiga lajur ini mampu mencukur permukaan 50% lebih banyak untuk pencukuran cepat dan bersih
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Cepat. Dekat. Efisien.

  • Dapat diisi ulang

Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.

SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.

FastRinse dengan lapisan anti-bakteri di dalamnya

FastRinse dengan lapisan anti-bakteri di dalamnya

Lapisan anti-bakteri di dalam unit cukur akan memastikan pencukur dibilas hingga bersih dalam sekejap.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

27/09/2017

한국

한국

제품 성능 너무 좋아요.

필립스가 왜 면도기에유명한지 알겠습니다. 제품성능 너무 만족합니다. 처음사용후 시간이 지나도 처음처럼 유지되는 면도날 성눙이 너무 만족스러워요.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 8200 series HQ8240 Electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 8200 series HQ8240 Electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 