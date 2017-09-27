2 year warranty
Dihentikan
Dapat diisi ulang
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Lapisan anti-bakteri di dalam unit cukur akan memastikan pencukur dibilas hingga bersih dalam sekejap.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
칩헤드인베인
27/09/2017
한국
제품 성능 너무 좋아요.
필립스가 왜 면도기에유명한지 알겠습니다. 제품성능 너무 만족합니다. 처음사용후 시간이 지나도 처음처럼 유지되는 면도날 성눙이 너무 만족스러워요.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 8200 series HQ8240 Electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.