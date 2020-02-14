2 year warranty
Dihentikan
Menggunakan baterai
Kepala pencukur yang mengambang terpisah memastikan kontak kulit yang nyaman
Sistem pisau ganda yang unik ini mengangkat rambut ke posisi untuk pemotongan pada jarak yang sangat dekat.
Pisau mengasah sendiri setiap kali digunakan untuk memastikan pencukuran yang selalu bersih dan rapat.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
14/02/2020
日本
Pembeli terverifikasi
防水の乾電池式
2020年2月現在、このモデルが生産終了してまだ防水の乾電池式が無いのが残念。 価格は安くPhillipsシェーバー入門モデルとしても良い。剃り味は高級機には多少劣るものの普段使いやサブ機としては十分使える。電池式は内蔵充電池の劣化を心配する必要がないので防水仕様の新型登場を希望します。
Keunggulan
乾電池式、防水仕様で水洗い可能
Kekurangan
トリマーがない、専用ケースがない
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HQ902/15 電気シェーバー
Date of Use 2018-02-14
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HQ902/15 電気シェーバー
Date of Use 2018-02-14
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.