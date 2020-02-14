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Semua seri

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  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
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  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar
  • Hasil cukur yang bersih dan segar

Dihentikan

Alat cukur listrik

HQ902/15

4
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Hasil cukur yang bersih dan segar
Pencukur Philips berkepala ganda yang bisa dicuci ini memiliki kepada pencukur yang mengambang terpisah dan menjamin hasil cukur yang bersih dan segar untuk meraih kesuksesan setiap hari.
Lihat semua manfaat
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Hasil cukur yang bersih dan segar

  • Menggunakan baterai

Kepala pencukur mengambang secara terpisah

Kepala pencukur mengambang secara terpisah

Kepala pencukur yang mengambang terpisah memastikan kontak kulit yang nyaman

Angkat & Potong

Angkat & Potong

Sistem pisau ganda yang unik ini mengangkat rambut ke posisi untuk pemotongan pada jarak yang sangat dekat.

Pisau yang mengasah sendiri

Pisau yang mengasah sendiri

Pisau mengasah sendiri setiap kali digunakan untuk memastikan pencukuran yang selalu bersih dan rapat.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

14/02/2020

日本

日本

Pembeli terverifikasi

防水の乾電池式

2020年2月現在、このモデルが生産終了してまだ防水の乾電池式が無いのが残念。 価格は安くPhillipsシェーバー入門モデルとしても良い。剃り味は高級機には多少劣るものの普段使いやサブ機としては十分使える。電池式は内蔵充電池の劣化を心配する必要がないので防水仕様の新型登場を希望します。

Keunggulan

乾電池式、防水仕様で水洗い可能

Kekurangan

トリマーがない、専用ケースがない

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HQ902/15 電気シェーバー

Date of Use 2018-02-14

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HQ902/15 電気シェーバー

Date of Use 2018-02-14

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 