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  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
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  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih

Dihentikan

SmartTouch-XLAlat cukur listrik

HQ9070/16

4.7
| (3) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Hasil cukur ultra bersih
Bagi pria yang hanya menginginkan yang terbaik, pencukur SmartTouch-XL dua kepala ini memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur cepat, mulus, dan bersih dengan lebih sedikit iritasi.
Lihat semua manfaat
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Sangat rapat, bahkan di area yang sulit dijangkau

Hasil cukur ultra bersih

Teknologi Super Lift & Cut

Teknologi Super Lift & Cut

Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

Sistem Pencukur Akurat

Sistem Pencukur Akurat

Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

Setiap head mengapung sendiri-sendiri

Sejajarkan pisau yang tajam seperti silet ke kulit Anda pada jarak yang sangat dekat.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.7

dari 5

3

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

06/12/2017

한국

한국

사용한지 어언~10년가까이 되가네요

하이xx 였나, 정확히 기억은 안나지만 첫 전기면도기가 이 제품이였습니다. 한번도 사용해보지않아서 그냥 가격적당하고 모양적당한것을 골랐는데,여지껏 잘 쓰고있네요. 지금도 무리없이 잘 사용하고있는데도 간간히 면도기 저렴하게 나온제품없나 찾게됩니다^^;; 그러다가 가격/크기/성능/디자인 등등에 포기...하기를 몇번;; 한번충전으로 정말 오래사용하다는점과 용이한세척 콤팩트한 디자인이 정말 좋은 제품이죠.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

18/04/2016

한국

한국

출장 및 다용도로 최적화된 면도기

4년 전쯤 온라인 몰에서 구입해 잘 쓰고 있는 제품입니다. 배터리도 오래가고 물세척이 용이해 관리가 간편한데다, 구렛나루 관리도 가능한 면도 기능도 있습니다. 단점은 날 커버 플라스틱 부분이 조금 약하다는 것입니다. 단종이 되었는지 현재 온라인에서 검색이 안되는데, 날과 날 커버만 다시 구해서 사용하고 싶을 정도로 만족스러운 제품입니다.

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

09/10/2017

한국

한국

2007 년에 산 첫 전기면도기

작고 아담하고. 휴대하기 편해서 구매하여고. 가격적인면도 갢찮아서 구매했던 제품 지금은 간혹 사용하고 있음! 10년이 넘어 헤드 날이 무뎌저서.. 그래도 그럭 저럭 깎임!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9070/16 Electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 