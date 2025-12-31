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  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
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  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih
  • Hasil cukur ultra bersih

Dihentikan

SmartTouch-XLAlat cukur listrik

HQ9080

Hasil cukur ultra bersih
Bagi pria yang hanya menginginkan yang terbaik, pencukur SmartTouch-XL dua kepala ini memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur cepat, mulus, dan bersih dengan lebih sedikit iritasi.
Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Sangat rapat, bahkan di area yang sulit dijangkau

Hasil cukur ultra bersih

Teknologi Super Lift & Cut

Teknologi Super Lift & Cut

Sistem pisau ganda dari pencukur listrik ini mengangkat rambut untuk mencukurnya dengan aman di bawah lapisan kulit.

Sistem Pencukur Akurat

Sistem Pencukur Akurat

Pencukur listrik ini memiliki kepala cukur yang sangat tipis dengan selot untuk mencukur rambut panjang dan lubang untuk mencukur bulu yang terpendek sekalipun.

Setiap head mengapung sendiri-sendiri

Sejajarkan pisau yang tajam seperti silet ke kulit Anda pada jarak yang sangat dekat.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 