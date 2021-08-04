2 year warranty
Dihentikan
Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.
Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.
Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan pencukur dengan jenis kulit Anda. Pilih setelan ‘Normal’ untuk pencukuran yang cepat dan rapat. Pilih ‘Sensitif’ untuk pencukuran rapat dengan kenyamanan kulit maksimal.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
zippy2214
04/08/2021
Philippines
20 years old and good as new
Superb shaver, battery life two months, wont tackle thick beard but every two days shaving its fine. In all this time still as sharp as ever, trimmer works well and easy to clean. Probably one of the best electric appliances I have ever bought.
Keunggulan
Does what it should really well.
Kekurangan
doesnt like a four day growth
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024.