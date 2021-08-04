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  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
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  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
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  • Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

Dihentikan

SmartTouch-XLAlat cukur listrik

HQ9160

5
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia
Untuk pria yang hanya menginginkan yang terbaik, SmartTouch-XL memadukan kepala pencukur Speed-XL yang canggih dengan sistem unik SmartTouch Contour Following untuk hasil cukur bersih dengan lebih sedikit iritasi.
Lihat semua manfaat
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Merek Pencukur Elektrik No. 1 Dunia1

Sangat rapat, bahkan di area yang sulit dijangkau

Alat cukur terbaik di antara pencukur no. 1 di dunia

SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

SmartTouch Mengikuti Kontur: untuk pencukuran yang cepat dan efisien

Terus menjaga 3 kepala cukur dalam jarak dekat dengan kulit Anda untuk bercukur yang cepat dan efisien.

Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

Kepala cukur Speed-XL untuk pencukuran yang cepat dan rapat

Tiga jalur pencukuran memberikan hasil* cukur yang 50% lebih baik untuk bercukur yang cepat dan dekat.* Dibandingkan kepala cukur berputar standar.

Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan dengan jenis kulit Anda

Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan dengan jenis kulit Anda

Kontrol Kenyamanan Pribadi menyesuaikan pencukur dengan jenis kulit Anda. Pilih setelan ‘Normal’ untuk pencukuran yang cepat dan rapat. Pilih ‘Sensitif’ untuk pencukuran rapat dengan kenyamanan kulit maksimal.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

04/08/2021

Philippines

Philippines

20 years old and good as new

Superb shaver, battery life two months, wont tackle thick beard but every two days shaving its fine. In all this time still as sharp as ever, trimmer works well and easy to clean. Probably one of the best electric appliances I have ever bought.

Keunggulan

Does what it should really well.

Kekurangan

doesnt like a four day growth

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

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Penafian

  1. Sumber: Euromonitor International Limited, volume ritel, sesuai definisi kategori pencukur bulu badan, data 2024, riset yang dilakukan pada Oktober 2024. 