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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Dihentikan

Pure Essentials CollectionBlender tangan

HR1372/90

2.2

| (11) Ulasan

Lebih tangguh untuk hasil profesional

Hidangan segar berkualitas selalu disukai oleh para koki rumahan. Tetapi Anda tidak harus menjadi ahli kuliner untuk membuatnya. Dengan blender genggam Philips yang baru, Anda bisa mendapatkan hasil profesional di dapur sendiri - cepat dan mudah.

Lihat semua manfaat

Motor 700 Watt yang tangguh dan bilah pisau aksi-ganda

Lebih tangguh untuk hasil profesional

  • 700 W

  • Bilah logam, pisau aksi ganda

  • Pencacah & 2 aksesori

  •  5 kecepatan + fungsi turbo

Pisau aksi ganda

Pisau aksi ganda

Pisau aksi ganda blender genggam Philips memotong horizontal dan vertikal.

Multi kecepatan dan tombol turbo

Multi kecepatan dan tombol turbo

Aksesori pencacah XL untuk mencacah dalam jumlah besar

Aksesori pencacah XL untuk mencacah dalam jumlah besar

Dengan aksesori pencacah XL (1000ml) untuk blender tangan Philips, Anda dapat mencacah banyak daging, rempah, kacang-kacangan, keju, cokelat, dan bawang dalam sekejap.

Spesifikasi Teknis

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2.2

dari 5

11

Ulasan

2

06/07/2015

한국

한국

정말 잘 갈려요~

편하게 과일을 갈아 마실수 있구요. 쉽게 생크림도 만들수 있구요. 팥빙수도 만들어 먹었네요~ 평소에 불편했던게 쉽게 잘되네요. 그리고 날이 날카로워서 잘못하면 손이 베여요. 전 상자에서 꺼내다가 살짝 베였는데 바로 피나오더군요~ 아 그리고 좀 물이 없어서 뻑뻑한거는 왠만해선 힘들거 같던군요 회전하는 부분쪽 안쪽 기어가 부셔졌는지 전 지금 하나 헛돌고 있어서 센터 방문 해야 하네요...ㅠㅠ

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

04/11/2013

한국

한국

분쇄기능좋음 ㅎ^^뛰어난 분쇄..

과일류는.말할것도 없구요 야채 채소등 잘갈리네요^^ 소음도 그리.심한편도 아니구요 ㅎㅎ 필립스 전좋습니다. 번창하세요^^

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

16/03/2017

한국

한국

Pembeli terverifikasi

핸드블렌더

구성품도 좋고 성능도 좋은데 검은색 본체 부분이 고장났네요. 물로 세척하면 안된다고 했는데 그래서 그런지 고장이 난거같네요. 쓰고 나면 더러워져서 씻어야하는데 그부분이 좀 아쉽네요

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Pure Essentials 컬렉션 HR1372/90 핸드블랜더

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