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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Dihentikan

Daily CollectionMixer genggam

HR1453/70

Peralatan masak untuk hidup berkualitas

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 3 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.

Lihat semua manfaat

Mixer untuk makanan penutup dan kue rumahan yang lezat

Peralatan masak untuk hidup berkualitas

  • 300W

  • Pengocok baja tahan karat

  • Kaitan adonan

Motor berdaya kuat 175 W

Motor berdaya kuat 175 W mampu mengolah beragam bahan makanan.

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Disertai pengocok dan kait adonan

Disertai pengocok dan kait adonan

Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.

Spesifikasi Teknis

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