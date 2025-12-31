2 year warranty
Dihentikan
HR1453/70
Peralatan masak untuk hidup berkualitas
Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 3 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.
300W
Pengocok baja tahan karat
Kaitan adonan
Motor berdaya kuat 175 W mampu mengolah beragam bahan makanan.
Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.
Ulasan