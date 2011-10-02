2 year warranty
Dihentikan
3.8
dari 5
10
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
ChristopherRozario
02/10/2011
Singapore
A great product, compact and powerful.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Chee_HonLau
02/07/2012
Singapore
Good product and easy to use.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
fionalai
13/06/2012
Singapore
Very good product if you are looking to buy just a mixer to beat egg white or cream. Easy to clean and use!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers