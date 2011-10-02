ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

Dihentikan

HR1456/00

HR1456/00

3.8

| (10) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Lihat semua manfaat

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.8

dari 5

10

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

02/10/2011

Singapore

Singapore

A great product, compact and powerful.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

02/07/2012

Singapore

Singapore

Good product and easy to use.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

13/06/2012

Singapore

Singapore

Very good product if you are looking to buy just a mixer to beat egg white or cream. Easy to clean and use!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.