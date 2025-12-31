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Semua seri

  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder
  • chopper, chopping, HR1501, Philips chopper 3000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 1L, meat grinder, grinder

Baru

Chopper seri 3000Pencacah

HR1501/00

Bertenaga, Kompak, Sederhana!

Chopper kompak dan mudah digunakan ini adalah teman ideal di dapur untuk menyiapkan hidangan buatan rumah. Cincang dan hancurkan bahan apa pun berkat motor yang bertenaga sementara Anda dapat menyiapkan saus celup favorit tanpa repot.

Lihat semua manfaat

Persiapan makanan tidak pernah semudah ini.

Bertenaga, Kompak, Sederhana!

  • Pencincangan sempurna berkat teknologi PowerChop

  • Hasil cepat dan sempurna berkat motor 450W

  • Siapkan saus celup dan saus favorit dalam mangkuk 1L

  • Kontrol hasil Anda berkat 2 pengaturan kecepatan

  • Mangkuk dan pisau aman untuk mesin cuci piring

Kekuatan mencincang di tangan Anda.

Kekuatan mencincang di tangan Anda.

Pencincangan cepat dan sempurna berkat motor bertenaga 450W. Buat hidangan apa pun dalam waktu singkat.

Teknologi PowerChop untuk performa pencincangan sempurna

Teknologi PowerChop untuk performa pencincangan sempurna

Cincang bahan lunak dan keras secara merata, berkat teknologi PowerChop yang menggabungkan pisau optimal, sudut pemotongan, dan mangkuk bagian dalam.

Siapkan saus celup favorit Anda di mangkuk 1L

Siapkan saus celup favorit Anda di mangkuk 1L

Apakah Anda suka guacamole atau penggemar berat pesto? Anda dapat menyiapkan apa saja dalam kapasitas mangkuk 1L.

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