2 year warranty
Baru
HR1501/00
Bertenaga, Kompak, Sederhana!
Chopper kompak dan mudah digunakan ini adalah teman ideal di dapur untuk menyiapkan hidangan buatan rumah. Cincang dan hancurkan bahan apa pun berkat motor yang bertenaga sementara Anda dapat menyiapkan saus celup favorit tanpa repot.
Pencincangan sempurna berkat teknologi PowerChop
Hasil cepat dan sempurna berkat motor 450W
Siapkan saus celup dan saus favorit dalam mangkuk 1L
Kontrol hasil Anda berkat 2 pengaturan kecepatan
Mangkuk dan pisau aman untuk mesin cuci piring
Pencincangan cepat dan sempurna berkat motor bertenaga 450W. Buat hidangan apa pun dalam waktu singkat.
Cincang bahan lunak dan keras secara merata, berkat teknologi PowerChop yang menggabungkan pisau optimal, sudut pemotongan, dan mangkuk bagian dalam.
Apakah Anda suka guacamole atau penggemar berat pesto? Anda dapat menyiapkan apa saja dalam kapasitas mangkuk 1L.
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