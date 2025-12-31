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  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl
  • chopper, chopping, HR1507, Philips chopper 5000 series, Philips chopper, onion cutter, onion chopper, onions, veggies, herbs, multi-chopper, multi, chopper 2L, hybrid chopper, food processor, food tube, slicer, shredder, glass bowl

Baru

Chopper 5000 seriesPencacah

HR1507/00

Asisten koki Anda di dapur.

Chopper hybrid kami adalah alat dapur ideal Anda untuk menyiapkan makanan rumahan. Cincang, iris, parut untuk melengkapi hidangan paling menuntut Anda. Anda juga dapat memarut keju, mengocok krim, atau mengupas bawang putih dengan mudah.

Lihat semua manfaat

Siapkan makanan Anda dengan chopper hybrid 6in1 kami.

Asisten koki Anda di dapur.

  • Pencincangan sempurna berkat teknologi PowerChop

  • Buat hidangan apa pun berkat chopper hybrid 6in1 kami

  • Hasil cepat dan sempurna berkat motor 650W

  • Siapkan saus favorit Anda dalam mangkuk kaca 2L

  • Mangkuk dan aksesori aman untuk mesin cuci piring.

Pencincangan bertenaga siap membantu Anda.

Pencincangan bertenaga siap membantu Anda.

Cincang cepat dan sempurna berkat motor 650W yang bertenaga. Buat hidangan lezat dalam waktu singkat.

Teknologi PowerChop untuk kinerja pencincangan superior

Teknologi PowerChop untuk kinerja pencincangan superior

Cincang bahan lunak dan keras secara merata, berkat teknologi PowerChop yang menggabungkan pisau optimal, sudut pemotongan, dan mangkuk dalam.

Siapkan makanan keluarga Anda dengan mangkuk kaca 2L

Siapkan makanan keluarga Anda dengan mangkuk kaca 2L

Perlu menyiapkan porsi lebih banyak untuk keluarga? Anda dapat menyiapkan berbagai hidangan dalam mangkuk kaca 2L, mulai dari saus, dip, salad, hingga selai kacang.

Spesifikasi Teknis

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