2 year warranty
Baru
HR1507/00
Asisten koki Anda di dapur.
Chopper hybrid kami adalah alat dapur ideal Anda untuk menyiapkan makanan rumahan. Cincang, iris, parut untuk melengkapi hidangan paling menuntut Anda. Anda juga dapat memarut keju, mengocok krim, atau mengupas bawang putih dengan mudah.
Pencincangan sempurna berkat teknologi PowerChop
Buat hidangan apa pun berkat chopper hybrid 6in1 kami
Hasil cepat dan sempurna berkat motor 650W
Siapkan saus favorit Anda dalam mangkuk kaca 2L
Mangkuk dan aksesori aman untuk mesin cuci piring.
Cincang cepat dan sempurna berkat motor 650W yang bertenaga. Buat hidangan lezat dalam waktu singkat.
Cincang bahan lunak dan keras secara merata, berkat teknologi PowerChop yang menggabungkan pisau optimal, sudut pemotongan, dan mangkuk dalam.
Perlu menyiapkan porsi lebih banyak untuk keluarga? Anda dapat menyiapkan berbagai hidangan dalam mangkuk kaca 2L, mulai dari saus, dip, salad, hingga selai kacang.
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