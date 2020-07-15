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  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Dihentikan

Mixer

HR1530/80

5

| (1) Ulasan

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pie dan roti yang lezat bagi seluruh keluarga Anda. Dengan motor 240 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam kocokan serta kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit.

Lihat semua manfaat

Motor 240 W yang andal

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

  • 240W

Disertai pengocok dan kait adonan

Disertai pengocok dan kait adonan

Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.

Multi kecepatan dan fungsi pulsa

Multi kecepatan dan fungsi pulsa

Fungsi multi kecepatan dan fungsi pulse untuk hasil sempurna.

Motor berdaya kuat 240 Watt

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

4
3
2
1

15/07/2020

Indonesia

Indonesia

Mixer ter best

Bintang 5 buat semua pruduk Philips,dan paling juara dan awet pastinya

Keunggulan

Awet dan kuat

Kekurangan

Karena hand mixer jd gk bisa ngadon banyak

Ulasan ini dibuat untuk HR1530/80 Mixer

Date of Use 2018-07-15

Ulasan ini dibuat untuk HR1530/80 Mixer

Date of Use 2018-07-15

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