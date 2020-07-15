2 year warranty
Dihentikan
HR1530/80
Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pie dan roti yang lezat bagi seluruh keluarga Anda. Dengan motor 240 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam kocokan serta kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit.
240W
Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.
Fungsi multi kecepatan dan fungsi pulse untuk hasil sempurna.
5.0
dari 5
1
Ulasan
Ndutz19
15/07/2020
Indonesia
Mixer ter best
Bintang 5 buat semua pruduk Philips,dan paling juara dan awet pastinya
Keunggulan
Awet dan kuat
Kekurangan
Karena hand mixer jd gk bisa ngadon banyak
Ulasan ini dibuat untuk HR1530/80 Mixer
Date of Use 2018-07-15
Ulasan ini dibuat untuk HR1530/80 Mixer
Date of Use 2018-07-15