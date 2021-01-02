2 year warranty
Dihentikan
HR1530/83
Sepasang kocokan dan kaitan adonan stainless steel untuk Mixer Philips Anda agar semua resep terkocok/teraduk dan teradon sempurna.
Fungsi multi kecepatan dan fungsi pulse untuk hasil sempurna.
5.0
dari 5
1
Ulasan
Emak Fachryqal
02/01/2021
Indonesia
Sangat Suka Dengan Semua Produk Dari Philips
Sering Buat Kue Bolu, Es Krim, Brownis Sebagai Usaha Di Rumah Dan Cemilan Untuk Keluarga Saya●●● Hasilnya Sangat Memuaskan Dan Sangat Sempurna Hasilnya
Keunggulan
Hasilnya Selalu Sempurna
Kekurangan
Tidak Ada
Ulasan ini dibuat untuk HR1530/83 Mixer
Date of Use 2019-01-01
Ulasan ini dibuat untuk HR1530/83 Mixer
Date of Use 2019-01-01