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Dihentikan

HR1530/83

HR1530/83

5

| (1) Ulasan

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Disertai kocokan dan kaitan adonan

Disertai kocokan dan kaitan adonan

Sepasang kocokan dan kaitan adonan stainless steel untuk Mixer Philips Anda agar semua resep terkocok/teraduk dan teradon sempurna.

Multi kecepatan dan fungsi pulse

Multi kecepatan dan fungsi pulse

Fungsi multi kecepatan dan fungsi pulse untuk hasil sempurna.

Motor berdaya kuat 240 Watt

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5.0

dari 5

1

Ulasan

4
3
2
1

02/01/2021

Indonesia

Indonesia

Sangat Suka Dengan Semua Produk Dari Philips

Sering Buat Kue Bolu, Es Krim, Brownis Sebagai Usaha Di Rumah Dan Cemilan Untuk Keluarga Saya●●● Hasilnya Sangat Memuaskan Dan Sangat Sempurna Hasilnya

Keunggulan

Hasilnya Selalu Sempurna

Kekurangan

Tidak Ada

Ulasan ini dibuat untuk HR1530/83 Mixer

Date of Use 2019-01-01

Ulasan ini dibuat untuk HR1530/83 Mixer

Date of Use 2019-01-01

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