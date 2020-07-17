2 year warranty
Dihentikan
Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus
170W
Pengocok Berbentuk Kerucut
Merah tua
Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!
Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.
Fungsi turbo
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
tmy_80
17/07/2020
Indonesia
mixer yg baik
mixer ini sejak awal saya beli sampai sekarang tidak ada masalah, setiap mau buat kue atau roti selalu di pakai hingga berjam jam
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/10 Mixer
Date of Use 2018-07-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/10 Mixer
Date of Use 2018-07-17