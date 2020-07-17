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  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Dihentikan

Daily CollectionMixer

HR1552/10

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus

Lihat semua manfaat

Hingga 15% lebih cepat* dengan pengocok berbentuk kerucut yang unik

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

  • 170W

  • Pengocok Berbentuk Kerucut

  • Merah tua

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!

5 setelah kecepatan yang mudah Anda atur.

5 setelah kecepatan yang mudah Anda atur.

Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.

Fungsi turbo

Fungsi turbo

Fungsi turbo

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

17/07/2020

Indonesia

Indonesia

mixer yg baik

mixer ini sejak awal saya beli sampai sekarang tidak ada masalah, setiap mau buat kue atau roti selalu di pakai hingga berjam jam

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/10 Mixer

Date of Use 2018-07-17

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/10 Mixer

Date of Use 2018-07-17

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