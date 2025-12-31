Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!