2 year warranty
Dihentikan
Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus
170W
Pengocok Berbentuk Kerucut
Putih Abu-abu
Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!
Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.
Fungsi turbo
5.0
dari 5
73
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
linda2
29/09/2025
Indonesia
Philips Daily Collection Mixer HR1552/50
Aku udah pakai Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 buat baking di rumah, dan sejauh ini puas banget sama performanya. Mixer ini ringan tapi kokoh, jadi enak banget dipakai, apalagi buat yang suka baking rumahan. Daya putarnya cukup kuat dan stabil, bisa ngaduk adonan kue, telur, atau whipped cream dengan halus dan cepat. Ada 5 tingkat kecepatan plus tombol turbo, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Suaranya juga nggak terlalu berisik, masih nyaman dipakai di rumah. Desainnya simpel tapi elegan, dan gagangnya nyaman digenggam, nggak bikin tangan pegal walau dipakai agak lama. Plusnya lagi, udah dapet mangkok putar otomatis, jadi makin praktis dan nggak perlu repot putar manual. Untuk harga segitu, menurutku sangat worth it dengan kualitas dan keawetannya. Buat yang baru mulai belajar baking atau cari mixer handal untuk keperluan sehari-hari, Philips HR1552/50 ini bisa jadi pilihan yang tepat!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer
Dahlia8
10/09/2025
Indonesia
Ringan, dan Hasil Adonan Lebih Sempurna
Saya sangat suka Philips Daily Collection Mixer HR1552/50 karena ringan, nyaman digenggam, dan motornya cukup kuat untuk mengaduk berbagai adonan. Kue, roti, maupun whipped cream jadi lebih halus dan cepat tercampur rata. Dilengkapi 5 pilihan kecepatan dan turbo, sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan resep. Bentuknya ringkas, tidak makan banyak tempat di dapur, serta mudah dibersihkan setelah pemakaian. Mixer ini benar-benar membantu saya membuat camilan keluarga jadi lebih praktis dan menyenangkan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer
Indah4
06/08/2025
Indonesia
Mixer
4.9 dari 153 review 100% rekomendasikan Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut. Mixer Philips ini membantu Anda membuat kue yang lezat dan lembut untuk keluarga Anda. Pengocok uniknya yang berbentuk kerucut memungkinkan pencampuran udara lebih maksumal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1552/50 Mixer