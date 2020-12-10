2 year warranty
Dihentikan
HR1559/10
Mixer Philips Terbaik Seri HR1559
Buat kue secara maksimal menggunakan mixer Philips terbaik seri HR1559 yang memiliki tenaga kuat untuk proses maksimal serta memerlukan daya rendah.
Daya rendah 170 watt.
Tenaga kuat untuk adonan yang lembut maksimal.
Dapat bekerja 30% lebih cepat dan efisien.
5 setelan kecepatan yang mudah diatur.
Dilengkapi mangkuk berpenggerak otomatis.
Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!
Meskipun harga mixer Philips HR1559 sangat terjangkau, namun Anda tak perlu khawatir karena terdapat fitur mumpuni lain yang bisa membantu Anda mengaduk adonan secara maksimal. Mixer ini telah didukung mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil pencampuran menyeluruh dan cocok dipadukan pengocok kerucut untuk hasil mencampur yang super maksimal.
Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.
4.8
dari 5
26
Ulasan
Mbk dhe
10/12/2020
Indonesia
Cepat mengembang hemat listrik
Suka karena awalnya nyoba waktu demo bersama rajawali chefnya pakai philiph ini kemudian saya coba ternyata ringan n cepat mengembang d adonan n hemat listrik pastinya
Keunggulan
Hemat listrik
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer
Date of Use 2020-11-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer
Date of Use 2020-11-10
Mama roy
09/12/2020
Indonesia
Produk ini is the best
Saya suka produk ini karena awet dan bisa diandalkan.
Keunggulan
Kerja jd cepat
Kekurangan
Ventilasi udaranya kurang besar
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer
Date of Use 2018-12-09
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer
Date of Use 2018-12-09
mrifqi22121994
22/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Mixer Philips
Mixer Philips yang telah dikirim kepada saya, sudah saya pakai untuk mengaduk bahan-bahan untuk membuat bolu cake coklat, yang resepnya saya dapat dari majalah lama, dan ternyata sangat membantu pekerjaan saya, karena ada dudukan mixer dan mangkuk putar serta tombol turbo untuk mencapai kecepatan maximal sehingga adonan lebih cepat lembut dan mengembang sempurna. Dan hasil kuenya lembut dan tidak Bantat seperti hasil kue-kue sebelumnya yang pernah dibuat oleh saya.
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/10 Mixer