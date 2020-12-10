Paket ini datang tanggal 18 September dan saya tidak tahu apa isinya.. Dan pertama kali melihat produk PHILIPS STANDING MIXER HR 1559 ini saya langsung jatuh cinta.. Oke.. mari kita ulas kelebihan dan kekurangan PHILIPS STANDING MIXER 1559 menurut versi saya.. KELEBIHAN MIXER INI: 1. Pegangannya yang nyaman kuat dan yang pasti ada dudukannya mixer serta dilengkapi dengan bowlnya yang membuat tangan gak akan capek.. 2. Enaknya mixer ini adalah daya wattnya kecil dan walaupun dipakai berulang kali mesinnya gak cepat panas.. 3. Untuk ukuran ibu rumah tangga seperti saya ini dan paling suka masak sendiri untuk keluarga tercinta, mixer ini sangat pas untuk kebutuhan keluarga saya yang notabenenya sering membuat kue, es krim atau jenis masakan lainnya.. 4. Adanya SUCTION FEET yang membuat mixer ini tidak jalan-jalan kemana mana.. 5. Proses pengadukan yang bisa disesuaikan dari yang lambat hingga paling cepat dan suara mesinnya tidak berisik.. 6. Mudah dibersihkan dan tidak memakan banyak tempat.. KEKURANGAN MIXER INI: 1. Kedepannya mungkin bisa disertai resep untuk pemula.. 2. Adanya tombol on off otomatis jika mesin panas.. Satu hal yang nggak saya sangka adalah karena saya sudah diberi kesempatan untuk mencoba mixer philips ini.. padahal saya berencana membeli mixer di bulan oktober.. Saya percaya Philips adalah produk bagus, berkualitas dan terpercaya..