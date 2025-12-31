2 year warranty
Dihentikan
HR1559/40
Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
Mixer Philips ini memiliki pasangan pengocok berbentuk kerucut dan mangkuk yang digerakkan otomatis yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.
170W
Mangkuk berpenggerak otomatis
Hijau rumput
Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!
Meskipun harga mixer Philips HR1559 sangat terjangkau, namun Anda tak perlu khawatir karena terdapat fitur mumpuni lain yang bisa membantu Anda mengaduk adonan secara maksimal. Mixer ini telah didukung mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil pencampuran menyeluruh dan cocok dipadukan pengocok kerucut untuk hasil mencampur yang super maksimal.
Fungsi turbo
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