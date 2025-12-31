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  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Dihentikan

Daily CollectionMixer

HR1559/40

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Mixer Philips ini memiliki pasangan pengocok berbentuk kerucut dan mangkuk yang digerakkan otomatis yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.

Lihat semua manfaat

Hingga 30% lebih cepat* dengan pengocok berbentuk kerucut yang unik

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

  • 170W

  • Mangkuk berpenggerak otomatis

  • Hijau rumput

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!

Dilengkapi mangkuk berpenggerak otomatis yang praktis.

Dilengkapi mangkuk berpenggerak otomatis yang praktis.

Meskipun harga mixer Philips HR1559 sangat terjangkau, namun Anda tak perlu khawatir karena terdapat fitur mumpuni lain yang bisa membantu Anda mengaduk adonan secara maksimal. Mixer ini telah didukung mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil pencampuran menyeluruh dan cocok dipadukan pengocok kerucut untuk hasil mencampur yang super maksimal.

Fungsi turbo

Fungsi turbo

Fungsi turbo

Spesifikasi Teknis

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