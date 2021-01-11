2 year warranty
Dihentikan
Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
Mixer Philips ini memiliki pasangan pengocok berbentuk kerucut dan mangkuk yang digerakkan otomatis yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.
170W
Mangkuk berpenggerak otomatis
Putih Abu-abu
Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!
Meskipun harga mixer Philips HR1559 sangat terjangkau, namun Anda tak perlu khawatir karena terdapat fitur mumpuni lain yang bisa membantu Anda mengaduk adonan secara maksimal. Mixer ini telah didukung mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil pencampuran menyeluruh dan cocok dipadukan pengocok kerucut untuk hasil mencampur yang super maksimal.
Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Yani63
11/01/2021
Indonesia
Mixer mungil dan praktis
Mixer philips 1559 memiliki fitur yg lengkap, mixer ini memiliki banyak fitur sehingga tdk susah utk membuat kue, dsb. Mixer ini suaranya halus dan 5 tipe kecepatan, sehingga memudahksn utk melskukan pekerjaan rumah.
Keunggulan
Merek philips sdh terkenal& handal
Kekurangan
Harga relatif mahal
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/50 Mixer
Date of Use 2020-12-11
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/50 Mixer
Date of Use 2020-12-11