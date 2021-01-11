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  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut
  • Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Dihentikan

Daily CollectionMixer

HR1559/50

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

Mixer Philips ini memiliki pasangan pengocok berbentuk kerucut dan mangkuk yang digerakkan otomatis yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal, sehingga waktu pengocokan/pencampuran lebih singkat dan adukan kue yang lebih halus.

Lihat semua manfaat

Hingga 30% lebih cepat* dengan pengocok berbentuk kerucut yang unik

Mixer bertenaga dan efisien untuk kue yang lebih lembut

  • 170W

  • Mangkuk berpenggerak otomatis

  • Putih Abu-abu

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Bekerja maksimal dengan daya rendah 170 watt.

Inilah mixer Philips seri HR1559 yang tak hanya hadir dengan desain elegan, namun dilengkapi fitur yang super melimpah seperti hadirnya sepasang pengocok berbentuk kerucut unik yang memungkinkan pencampuran udara lebih maksimal sehingga Anda dapat membuat adukan kue yang halus dan bertekstur lembut. Alhasil, kue buatan Anda pun akan jauh lebih lezat dan nikmat!

Dilengkapi mangkuk berpenggerak otomatis yang praktis.

Dilengkapi mangkuk berpenggerak otomatis yang praktis.

Meskipun harga mixer Philips HR1559 sangat terjangkau, namun Anda tak perlu khawatir karena terdapat fitur mumpuni lain yang bisa membantu Anda mengaduk adonan secara maksimal. Mixer ini telah didukung mangkuk berpenggerak otomatis untuk hasil pencampuran menyeluruh dan cocok dipadukan pengocok kerucut untuk hasil mencampur yang super maksimal.

5 setelah kecepatan yang mudah Anda atur.

5 setelah kecepatan yang mudah Anda atur.

Philips mixer HR1559 juga didukung dengan 5 setelan kecepatan berbeda untuk kontrol yang lebih baik, membebaskan Anda memilih dan menentukan kecepatan sesuai dengan adonan yang sedang dibuat. Jika Anda terburu-buru, aktifkan saja mode turbo untuk proses pencampuran yang lebih cepat dan jauh lebih efisien.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

11/01/2021

Indonesia

Indonesia

Mixer mungil dan praktis

Mixer philips 1559 memiliki fitur yg lengkap, mixer ini memiliki banyak fitur sehingga tdk susah utk membuat kue, dsb. Mixer ini suaranya halus dan 5 tipe kecepatan, sehingga memudahksn utk melskukan pekerjaan rumah.

Keunggulan

Merek philips sdh terkenal& handal

Kekurangan

Harga relatif mahal

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/50 Mixer

Date of Use 2020-12-11

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1559/50 Mixer

Date of Use 2020-12-11

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