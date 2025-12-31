Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat bagi seluruh keluarga Anda. Dengan motor 400 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam kocokan serta kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit.