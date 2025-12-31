2 year warranty
Dihentikan
HR1560/55
Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat bagi seluruh keluarga Anda. Dengan motor 400 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam kocokan serta kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit.
400 W
Pengocok baja tahan karat
Kaitan adonan
Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
Motor berdaya kuat 400 W mampu mengolah beragam bahan makanan.
Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.
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