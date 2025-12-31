2 year warranty
Dihentikan
HR1561/55
Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri makanan yang lezat. Dengan motor 350 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam pengocok dan kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit. Kotak penyimpanan khusus membuatnya mudah sekali disimpan.
Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.
Ulasan