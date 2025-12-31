Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri makanan yang lezat. Dengan motor 350 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam pengocok dan kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit. Kotak penyimpanan khusus membuatnya mudah sekali disimpan.