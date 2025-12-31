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  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Dihentikan

Mixer

HR1561/55

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri makanan yang lezat. Dengan motor 350 W yang kuat, 3 kecepatan dan beragam pengocok dan kaitan adonan akan meringankan pekerjaan membuat adonan yang paling sulit. Kotak penyimpanan khusus membuatnya mudah sekali disimpan.

Lihat semua manfaat

Motor 350 Watt yang kuat

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Motor 400 Watt yang kuat

Motor 400 Watt yang kuat

Disertai pengocok dan kaitan adonan

Disertai pengocok dan kaitan adonan

Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.

Spesifikasi Teknis

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