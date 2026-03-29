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Mixer

Dihentikan

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Mixer

HR1564/03

Mixer

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Mixer Philips dengan dudukan dan mangkuk membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 300 Watt yang kuat, 5 kecepatan, pengocok strip, dan mangkuk besar akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.

  • PDF berkas
  • 29 March 2026

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