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Persiapan Makanan
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Mixer
Dihentikan
Dukungan
HR1564/03
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Mixer Philips dengan dudukan dan mangkuk membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 300 Watt yang kuat, 5 kecepatan, pengocok strip, dan mangkuk besar akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.
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