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  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
  • Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja

Dihentikan

Viva CollectionBlender tangan

HR1613/00

4.3

| (19) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja

Hand Blender Philips memadukan daya 650 Watt dengan bilah pisau aksi ganda dan beragam pengaturan kecepatan, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap. Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!

Lihat semua manfaat

Mudah memblender, mencacah dan mengocok di kecepatan berapa pun

Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja

  • 650 W, bilah plastik

  • Pisau aksi ganda

  • Gelas 1,7 L, pencacah XL, pengocok

  • 16 kecepatan +turbo

Motor kuat berdaya 650 W

Motor kuat berdaya 650 W

Pilih kecepatan optimal untuk segala jenis bahan

Pilih kecepatan optimal untuk segala jenis bahan

Dengan 16 setelan kecepatan, Anda dapat memilih kecepatan optimal untuk segala jenis bahan, menciptakan kekentalan yang diinginkan atau hasil blender paling lembut.

Tombol turbo ekstra kuat untuk bahan makanan yang keras

Tombol turbo ekstra kuat untuk bahan makanan yang keras

Untuk bahan makanan paling keras.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

19

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

29/05/2012

Singapore

Singapore

Easy to use and wash. Beautiful yet simple design. Reliable and made of good quality material. Most important the portion where the joint secures the blade is especially strong and reinforece for safety and durability.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

12/03/2012

Singapore

Singapore

A must-have multi-utility tool for every kitchen!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

23/11/2011

Singapore

Singapore

I currently have a Braun Handheld bleander but I saw that this Philips blender came with a cup stand. It is very versatile as I can use this for blending my chillis for belachan without worrying about the mixture spilling out. Very handy for small jobs without having to take out my food processor. Similarly for the whisk which I used for creaming egg or creame cheese mixtures. Everything keeps well into the large jug and it is very easy to clean. Small footprint.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender

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