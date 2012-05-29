2 year warranty
Dihentikan
Nikmati makanan dan minuman buatan sendiri kapan saja
Hand Blender Philips memadukan daya 650 Watt dengan bilah pisau aksi ganda dan beragam pengaturan kecepatan, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap. Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!
650 W, bilah plastik
Pisau aksi ganda
Gelas 1,7 L, pencacah XL, pengocok
16 kecepatan +turbo
Dengan 16 setelan kecepatan, Anda dapat memilih kecepatan optimal untuk segala jenis bahan, menciptakan kekentalan yang diinginkan atau hasil blender paling lembut.
Untuk bahan makanan paling keras.
4.3
dari 5
19
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
AydenKoh
29/05/2012
Singapore
Easy to use and wash. Beautiful yet simple design. Reliable and made of good quality material. Most important the portion where the joint secures the blade is especially strong and reinforece for safety and durability.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender
AMITABHBHATT
12/03/2012
Singapore
A must-have multi-utility tool for every kitchen!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender
May_Ying_SandraSie
23/11/2011
Singapore
I currently have a Braun Handheld bleander but I saw that this Philips blender came with a cup stand. It is very versatile as I can use this for blending my chillis for belachan without worrying about the mixture spilling out. Very handy for small jobs without having to take out my food processor. Similarly for the whisk which I used for creaming egg or creame cheese mixtures. Everything keeps well into the large jug and it is very easy to clean. Small footprint.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1613/01 Hand blender