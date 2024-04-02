2 year warranty
Dihentikan
Hasil maksimum, tenaga minimum
Sajian lezat di rumah menjadi sangat mudah dibuat dengan blender genggam Philips yang andal dan serbaguna ini. Nikmati hasil lembut untuk waktu lebih lama berkat teknologi blender ProMix yang revolusioner dan bilah pisau berlapis titanium!
750 W
ProMix (Titanium)
Gelas 1 L, pencacah, pengocok
20 kecepatan + Turbo
Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix adalah teknologi canggih dan unik yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan optimal dan kinerja maksimum untuk blender yang lebih cepat dan konsisten.
Bilah pisau berlapis titanium berwarna keemasan yang baru ini enam kali lebih keras dibandingkan pendahulunya dan tiga kali lebih keras dari pedang Samurai. Memastikan pisau Anda tetap tajam lebih lama.
Motor terbaik di kelasnya untuk pengolahan makanan optimal.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
DVfromB
02/04/2024
Indonesia
Great with the acessoires
powerfull and great tool for daily use, especially with the accesoires. unfortunalty the mixer part itself with the knifes has reached its EOL. I cannot find spare parts anymore
Keunggulan
great power excellent accessoires, like choppers, whiskers, etc...
Kekurangan
no long support for spare parts
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1661/90 Hand blender
Tanggal Penggunaan 2022-04-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1661/90 Hand blender
Tanggal Penggunaan 2022-04-02