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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1661/90
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1661/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1661/90
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1661/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender

Dihentikan

Avance CollectionBlender tangan

HR1661/90

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Hasil maksimum, tenaga minimum

Sajian lezat di rumah menjadi sangat mudah dibuat dengan blender genggam Philips yang andal dan serbaguna ini. Nikmati hasil lembut untuk waktu lebih lama berkat teknologi blender ProMix yang revolusioner dan bilah pisau berlapis titanium!

Lihat semua manfaat

Blender ProMix untuk hasil terhalus

Hasil maksimum, tenaga minimum

  • 750 W

  • ProMix (Titanium)

  • Gelas 1 L, pencacah, pengocok

  • 20 kecepatan + Turbo

Kinerja blender optimal untuk mengalirkan bahan makanan secara merata

Kinerja blender optimal untuk mengalirkan bahan makanan secara merata

Dikembangkan bersama Universitas Stutgart yang bergengsi, Philips ProMix adalah teknologi canggih dan unik yang menggunakan bentuk segitiga spesifik untuk menciptakan aliran makanan optimal dan kinerja maksimum untuk blender yang lebih cepat dan konsisten.

Pisau berlapis Titanium

Pisau berlapis Titanium

Bilah pisau berlapis titanium berwarna keemasan yang baru ini enam kali lebih keras dibandingkan pendahulunya dan tiga kali lebih keras dari pedang Samurai. Memastikan pisau Anda tetap tajam lebih lama.

Terbaik di kelas motor 750 W

Terbaik di kelas motor 750 W

Motor terbaik di kelasnya untuk pengolahan makanan optimal.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

02/04/2024

Indonesia

Indonesia

Great with the acessoires

powerfull and great tool for daily use, especially with the accesoires. unfortunalty the mixer part itself with the knifes has reached its EOL. I cannot find spare parts anymore

Keunggulan

great power excellent accessoires, like choppers, whiskers, etc...

Kekurangan

no long support for spare parts

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1661/90 Hand blender

Tanggal Penggunaan 2022-04-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HR1661/90 Hand blender

Tanggal Penggunaan 2022-04-02

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