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  • Membuat jus sendiri dengan mudah Membuat jus sendiri dengan mudah Membuat jus sendiri dengan mudah

    Daily Collection Juicer

    HR1811/71

    Membuat jus sendiri dengan mudah

    Dengan juicer ini Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Desainnya yang ringkas membuat alat ini sangat mudah disimpan!

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    Daily Collection Juicer

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    Membuat jus sendiri dengan mudah

    Ringkas agar mudah disimpan

    • 300W
    • 0,5L
    Komponen aman di mesin cuci piring

    Komponen aman di mesin cuci piring

    Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.

    Juicer 300 W dengan 2 kecepatan

    Juicer 300 W dengan 2 kecepatan

    Juicer 300 W dengan 2 kecepatan untuk buah keras dan lunak.

    Desainnya yang ringkas hanya perlu tempat penyimpanan minimal

    Berkat desain ringkasnya, juicer ini cocok ditempatkan di atas meja dapur Anda. Jika hendak disimpan, hanya perlu sedikit tempat.

    Menjus terus menerus dengan wadah ampas lepas-pasang 500 ml

    Menjus terus menerus dengan wadah ampas lepas-pasang 500 ml.

    Nikmati jus buatan rumah yang sehat dan lezat

    Saringan kasa mikro dalam juicer memungkinkan Anda menikmati jus rumahan sehat dan lezat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Warna
      Putih cemerlang dengan aksen ungu lavender
      Bahan rangka dan jepitan
      PP

    • Dimensi

      Dimensi kotak (LxTxD)
      232x330x470
      Berat produk
      2,48  kg
      Berat termasuk Kemasan
      3,59  kg

    • Mudah dibersihkan

      Aksesori aman di mesin cuci piring
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,2  m
      Daya
      300  W
      Tegangan
      220-240  V
      Frekuensi
      50/60  Hz
      Pengumpul ampas
      500  l

    • Spesifikasi umum

      Penyimpanan kabel terintegrasi
      Ya
      Setelan kecepatan
      2
      Jepitan pengaman
      Ya
      Kaki yang dapat menempel kuat
      Ya

    Badge-D2C

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