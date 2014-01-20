HR1811/71
Membuat jus sendiri dengan mudah
Dengan juicer ini Anda dapat membuat jus segar yang lezat dengan mudah. Desainnya yang ringkas membuat alat ini sangat mudah disimpan!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Semua komponen lepas-pasang dapat dicuci di mesin cuci piring.
Juicer 300 W dengan 2 kecepatan untuk buah keras dan lunak.
Berkat desain ringkasnya, juicer ini cocok ditempatkan di atas meja dapur Anda. Jika hendak disimpan, hanya perlu sedikit tempat.
Menjus terus menerus dengan wadah ampas lepas-pasang 500 ml.
Saringan kasa mikro dalam juicer memungkinkan Anda menikmati jus rumahan sehat dan lezat.
Spesifikasi desain
Dimensi
Mudah dibersihkan
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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